De kogel is door de kerk: Björn Prasse blijft burgemeester in Blankenberge, vier partijen moeten samen besturen

Na de geheime stemming op de historische gemeenteraad in Blankenberge is er eindelijk duidelijkheid over de politieke toekomst van de kuststad: Team Blankenberge, N-VA, Vooruit en CD&V Plus zullen de komende legislatuur samen besturen, Björn Prasse blijft zijn burgemeesterssjerp behouden. Vlaams Belang zal als enige op de oppositiebanken zitten.

Omdat geen enkele partij erin slaagde om de afgelopen maanden een coalitie te vormen moest de gemeenteraad in Blankenberge maandagavond overgaan tot een geheime stemming om het schepencollege samen te stellen. Op basis van de schepenen die verkozen worden kennen we ook de burgemeester die de volgende legislatuur de stad zal besturen.

Goeie verstandshouding

Als eerste schepen werd Sandy Buysschaert, kopman van CD&V Plus, verkozen. Voor de tweede schepenpost kon Dennis Monte van N-VA op de meeste stemmen rekenen. Aangezien Philip Konings van Team Blankenberge de meeste stemmen kreeg voor de derde schepenambt, zit deze partij sowieso in het bestuur. Nadia Cloetens (N-VA) en Patrick Demeulenaere (Vooruit) nemen respectievelijk de vierde en vijfde schepenpost op. Tot slot wordt Kathy Kamoen (Team Blankenberge) de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (vroegere OCMW-voorzitter, red.). Met twee schepenen mag Björn Prasse zijn titel behouden, aangezien hij de meeste voorkeurstemmen kreeg én zijn partij de grootste is.

“Na een te lange periode voor onze stad zijn we uiteindelijk tot de vorming van een bestuur gekomen. Wil iedereen die aan deze zitting deelgenomen heeft bedanken voor de keuzes die werden gemaakt. We blijven over met een meerderheid in het college en de gemeenteraad, en dus een bestuurbare stad. Dat was voor mij heel belangrijk, dat onze stad vooruit kan. Ik wens alle schepenen van alle fracties veel succes, ik ben er zeker van dan we op basis van inhoud en goede afspraken tot een goeie verstandhouding zullen kunnen komen”, reageert Prasse meteen na zijn eedaflegging.

Daphné Dumery wordt dus niet de nieuwe burgemeester van Blankenberge. “Het is wat het is, ik zit even graag aan den andere kant”, reageert ze na de stemming voor de derde schepen. Op het feit haar partij wel samen met die van Prasse een meerderheid vormt reageert ze fijntjes. “Dat zullen we dossier per dossier wel bekijken. Tegen onze eigen schepenen gaan we ons natuurlijk nooit keren.”

Theoretische meerderheid

Het waren uiteindelijk de gemeenteraadsleden van Vlaams Belang – Didier Teppa, Ingrid Lorez en Bart Van den Bergh – die de beslissende stemmen in handen hadden. Hoe ze exact hebben gestemd weten we uiteraard niet, maar het resultaat is wel duidelijk. Het schepencollege bestaat uit Team Blankenberge en N-VA met elk twee schepenen en CD&V Plus en Vooruit met elk één schepen. Op papier vormen vier partijen dus een bestuursmeerderheid, maar of in de praktijk veel eensgezindheid in de gemeenteraad zal zijn zal nog moeten blijken.