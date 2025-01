Voorzitter stembureau 4 in Heuvelland : “Ik sta loodrecht in mijn schoenen”

Voor het eerst sinds de vernietiging van de verkiezingen in Heuvelland, op 24 december, legt Henk Vandaele, voorzitter van het bewuste stembureau 4 in Kemmel waar het allemaal om draait, publiek een verklaring af. In een persbericht dat hij vannamiddag verspreidde, benadrukt hij dat de stembusgang in zijn bureau “voorspoedig en zonder problemen” verlopen is.

Het is na lang aarzelen dat hij het stilzwijgen nu toch doorbreekt. “Ik doe dit na overleg met de leden van mijn stembureau en wil hiermee reageren op de veelvuldige aantijgingen van de voorbije weken, om de steeds weerkerende misverstanden te vermijden”, aldus Henk, die besluit met “Ik sta loodrecht in mijn schoenen.” Hierna de woordelijke weergave van zijn verklaring :

“De elementen die ertoe leidden dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verkiezingen annuleert zijn: de wijze waarop de leden van het stembureau werden aangewezen, de wijze waarop de zakken met stembiljetten op het telbureau werden afgeleverd, en en die honderd stembrieven die vermist zouden zijn.”

“Wat is daarvan aan? Ten eerste, ik zelf, mijn secretaris en de vier bijzitters werden zoals het hoort door het hoofdstembureau en de vrederechter op een correcte wijze aangeduid. Het verhaal dat ik bij de burgemeester solliciteerde om voorzitter te worden klopt niet. De verwarring, ook bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, is ontstaan omdat ik mezelf als vrijwilliger aanbood om de functie van ‘de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen’ in mei 2024 op te nemen, niet voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

“Wél verzegeld !”

“Ten tweede : nog steeds verschijnt in de pers dat de zakken met de stembiljetten van stembureau 4 open, niet-verzegeld en laattijdig in het stelbureau zijn binnen gebracht. Dat is niet waar. Dat werd al tijdens de zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vastgesteld. De zakken waren gesloten, verzegeld en binnen een redelijke termijn in het telbureau binnengebracht. Het enige punt wat nu gecontesteerd wordt is de wijze waarop de zakken werden verzegeld. Momenteel is het de vraag of de zakken uit ons stembureau correct waren verzegeld. Ook hier ben ik duidelijk. De zakken waren correct verzegeld. Daarbij, er is geen wettelijke bepaling over hoe een dergelijke zak moet verzegeld worden.”

“Ten derde, wat met betrekking tot die honderd vermiste stembiljetten? De enige fout is dat er in het proces-verbaal in het vakje voor de niet-gebruikte stembiljetten in plaats van het getal ‘100’ een ‘streep’ werd geplaatst. Op basis van die menselijke fout worden nu allerhande onnodige insinuaties gemaakt. Die honderd niet gebruikte stembiljetten zitten gewoonweg in de daartoe bestemde gesloten en correct verzegelde zak die zich momenteel in Brugge bevindt.”

“Kortom, de stembusgang in stembureau 4 is voorspoedig en zonder problemen verlopen, zoals ook de aanwezige getuigen van de verschillende partijen erkend hebben, en de zakken werden in goede orde in het telbureau binnen gebracht. In wezen is er niets aan de hand. Alle stemmen van de kiezers van stembureau 4 waren in goede handen. Afsluitend : ik en de leden van mijn stembureau hopen dat dit ganse verhaal snel achter ons kan liggen.”

Zoals bekend, tekende burgemeester Wieland De Meyer beroep aan tegen de vernietiging van de verkiezingen in Heuvelland. In zijn verzoekschrift voor de Raad van State steekt ook een uitgebreid verweer van Henk Vandaele. Het verzoekschift is nog tot en met donderdag 16 januari openbaar in te kijken op het gemeentehuis.