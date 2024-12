“Kans het grootst dat Prasse burgemeester blijft”: alle ogen gericht op geheime stemming in Blankenberge

Maandagavond komt er een einde aan de politieke impasse die al sinds 14 oktober hét gespreksonderwerp is in de Blankenbergse straten. Een historische,geheime stemming op de gemeenteraad moet bepalen wie een schepenpost krijgt en welke partijen de komende zes jaar de stad zal besturen. Vanavond weten we dus ook of Björn Prasse (Team Blankenberge) zijn burgemeesterssjerp mag behouden, of als hij die moet afgeven aan N-VA’er Daphné Dumery. “Alles ligt in de handen van het Vlaams Belang, al is één scenario wel waarschijnlijker dan de andere”, aldus politicoloog Herwig Reynaert.

De gemeenteraadsleden hebben intussen hun eed afgelegd, maar een schepencollege is er tot op heden nog niet in Blankenberge. Nadat geen enkele partij erin slaagde om tot een akkoord te komen en een coalitie te vormen, is het aan de gemeenteraadsleden zelf om de knoop door te hakken. Concreet moeten alle 27 leden per schepenambt stemmen op één van de kandidaten die door de partijen naar voren werden geschoven. Wie de meeste stemmen haalt, wordt logischerwijs schepen. Zowel Team Burgemeester als N-VA hebben elk acht raadsleden die een stem kunnen uitbrengen. Team Burgemeester klikte zich meteen vast aan Vooruit (vier zetels), N-VA deed hetzelfde met CD&V Plus (ook vier zetels). Beide blokken hebben dus evenveel ‘macht’ vanavond, waardoor de finale beslissing eigenlijk in de handen van de drie Vlaams Belang-gemeenteraadsleden komt te liggen.

Gedetailleerd bestuursakkoord

Hoe die gaan stemmen valt volgens politicoloog niet te voorspellen. “Ik heb al signalen opgevangen dat ze zouden willen gaan voor een afspiegelingscollege. Dat wil zeggen dat ze gevarieerde stemmen zullen uitbrengen, verspreid over alle partijen. Het resultaat daarvan zou zijn dat Team Blankenberge, N-VA, Vooruit én CD&V Plus samen moeten besturen, en Vlaams Belang als enige in de oppositie terechtkomt. In dat geval blijkt Björn Prasse sowieso burgemeester, want hij is het stemmenkanon van de grootste fractie (Team Blankenberge haalde 0,8 procent meer stemmen tijdens de lokale verkiezingen dan N-VA”, aldus prof. Herwig Reynaert.

Een stad besturen met vier partijen die in het verleden al meermaals met elkaar in de clinch lagen zou allesbehalve een eenvoudige zaak worden, maar volgens de politicoloog niet onmogelijk. “Eigenlijk kan het perfect hé, in Diksmuide gaan ze dat de komende zes jaar ook doen. Als dit resultaat uit de bus valt is het vooral aangewezen om een zeer duidelijk en gedetailleerd bestuursakkoord op papier te zetten, zodat de Blankenbergenaren een beleid krijgen dat hun belangen behartigt.”

Cordon

Een andere optie is dat Vlaams Belang heel specifiek beslist om de kandidaten van één blok te steunen. Enkel als zij uitsluitend op de kandidaten van N-VA of CD&V voor elke schepenpost, dan wordt Daphné Dumery burgemeester. Kiezen ze voor de partij van Prasse en Vooruit, dan kan de huidige coalitie eigenlijk hun werk van de afgelopen legislatuur eigenlijk gewoon verderzetten. Dat Vlaams Belang een deal heeft gesloten met één van de blokken en in ruil voor hun stemmen zo zelf een schepenpost in de wacht kan slepen, acht Reynaert onwaarschijnlijk.

“Het blijft onvoorspelbaar hoe Vlaams Belang zal stemmen”

“Het zijn alle vier afdelingen van nationale partijen (Team Blankenberge is in sé een Open VLD-lijst), het lijkt me sterk dat zij het cordon sanitair zouden doorbreken. N-VA heeft dat cordon in principe nooit ondertekend, maar Dumery zal volgens mij wel de marsorders van Bart De Wever volgen. Hij heeft heel de verkiezingsperiode blijven benadrukken dat zijn partij niet wil samenwerken met Vlaams Belang.”

Sowieso is de kans volgens Reynaert het grootst dat Prasse zijn ambt als burgervader kan behouden. Want zodra er ook maar één schepen van Team Blankenberge wordt verkozen, zit de partij in de meerderheid en blijft hij als kandidaat met de meeste voorkeurstemmen aan zet. Toch blijft het onvoorspelbaar welk resultaat uit de geheime stemming zal komen, ik ben alvast zeer benieuwd. Zo’n situatie is zeer uitzonderlijk, enkel in Willebroek zitten ze in hetzelfde schuitje. Het wordt een spannende avond”, besluit de professor Politieke Wetenschappen.