“Soms kan ik streng of ongeduldig overkomen”: Wim Demeester is een maand aan de slag als nieuwe schepen in Nieuwpoort

Met een stevige portie ambitie is Wim Demeester (48) sinds ruim een maand officieel aan de slag als schepen. Het verkiezingsresultaat van 448 voorkeurstemmen benadrukt het vertrouwen dat de inwoners van Nieuwpoort in Wim hebben. Hij krijgt dan ook een serieus pak bevoegdheden zoals financiën, openbaar domein en sport.

Lees ook: Zo stemde Nieuwpoort: Kris Vandecasteele nieuwe burgemeester

Wim Demeester ziet als schepen toe op het onderhoud van het openbaar domein, openbare werken zoals wegen en groen en zorgt voor de toegankelijkheid ervan. Ook patrimonium en herdenkingsmonumenten, mobiliteit, de reddingsdiensten, het zwembad en de kerkfabrieken vallen onder zijn bevoegdheid.

“Ik geloof dat goed financieel beheer en een verzorgd, toegankelijk openbaar domein cruciaal zijn voor een stad als Nieuwpoort”, zegt Demeester. “Daarnaast gaan we volop inzetten op de uitbreiding van de ondersteuning van onze sportclubs. Dat was een speerpunt in onze campagne en daar blijf ik achter staan.”

Jeugd in Nieuwpoort

Wim Demeester groeide op in Nieuwpoort en bleef de stad altijd trouw. Hij volgde lager onderwijs aan Stella Maris. Zijn middelbare studies startte hij in het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort, in de moderne richting. Nadien voltooide hij zijn secundair onderwijs aan het College Veurne, in de richting Wetenschappen-Wiskunde (WA). Na het middelbaar studeerde hij aan de KU Leuven, waar hij de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) afrondde. Na zijn studies in Leuven, keerde hij terug om professioneel aan de slag te gaan als vastgoedmakelaar en medezaakvoerder van Immo Group-S.

Zijn diepgewortelde band met Nieuwpoort vormt de basis van zijn politiek engagement, dat begon in 2012. “Door mijn werk en mijn politieke engagement kent Nieuwpoort voor mij weinig geheimen”, zegt hij. “We wonen in een van de mooiste steden van het land, en ik voel me bevoorrecht om hier mijn steentje bij te dragen.”

Wim vormt samen met Marleen Decordier, sportfunctionaris in De Panne, en hun drie dochters – Liesel (11), Stiene (9) en Josefien (5) – een sportieve en actieve familie. Of het nu gaat om fietsen, skiën of wandelen, Wim geniet ervan om zijn vrije tijd door te brengen met zijn gezin. “Sport zit in ons bloed”, vertelt hij met een glimlach. “Zelf probeer ik in beweging te blijven, of dat nu op de fiets is of met een stevige wandeling. Marleen brengt daarnaast ook veel ervaring mee op het vlak van sportbeleid. Het is fijn dat we elkaar daarin aanvullen.”

Nieuwsgierig van aard

Naast sport heeft Wim een brede waaier aan interesses. Hij verdiept zich graag in wetenschap, technologie, filosofie, gastronomie en kunst. “Ik ben altijd nieuwsgierig geweest”, zegt hij. “Of het nu gaat om een goed glas wijn of een nieuwe technologische innovatie, ik ben altijd op zoek naar inspiratie.”

Als schepen heeft Wim Demeester een duidelijke agenda. Hij wil zich vooral inzetten voor duurzame projecten die de leefkwaliteit in Nieuwpoort verbeteren. Zijn prioriteiten zijn onder andere de realisatie van een nieuw administratief centrum en stadhuis, de bouw van een technisch centrum, een nieuwe badinstallatie en de voltooiing van de site Zeedijk/Hendrikaplein, het verbeteren van het onderhoud van bestaande gebouwen, een nieuwe brandweerkazerne en een politiebureau. Ook mobiliteit krijgt veel aandacht. “De sluizenring blijft een uitdaging, maar ik wil fiets- en wandelbruggen realiseren om de verkeersdruk daar te verminderen.”

Wim Demeester staat bekend om zijn analytische geest en strategisch inzicht. “Ik hou ervan om complexe problemen te doorgronden en efficiënte, innovatieve oplossingen te vinden”, zegt hij. Maar hij is ook kritisch op zichzelf. “Soms kan ik ongeduldig of streng overkomen. Dat is iets waar ik aan werk”, lacht Wim. Hij benadrukt ook het belang van teamwork. “Als schepen kun je niets alleen bereiken. Het is belangrijk om samen te werken met andere beleidsmakers, stadsdiensten en inwoners. Alleen door samen te werken, maken we echt een verschil.”

Creatieve geesten

Wat Wim drijft, is zijn liefde voor Nieuwpoort en zijn ambitie om de stad verder te ontwikkelen. “Ik haal veel inspiratie uit creatieve en innovatieve mensen met visie”, zegt hij. “Steve Jobs is een mooi voorbeeld daarvan, waar ik altijd naar opgekeken heb. Waar ik boos van word? Manipulatief, ongeorganiseerd en kortzichtig gedrag wekt bij mij veel frustratie op.”

“Nieuwpoort is een stad vol potentieel. Ik wil mijn steentje bijdragen om dit potentieel maximaal te benutten. Mijn grootste ambitie is om Nieuwpoort de beste plek te maken in België om te wonen, werken en leven. Ik wil Nieuwpoort mooier en beter maken, niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de volgende generaties”, besluit hij. “Dat is wat mij drijft, en dat is waar ik elke dag voor opsta.”