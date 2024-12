Gemeenteraad in Blankenberge moet beslissen over schepencollege in geheime stemming: “De komende dagen staat er veel op het spel”

In Blankenberge liepen de coalitievormingen na de gemeenteraadsverkiezingen vruchteloos ten einde. Dinsdagavond 3 december vindt de installatievergadering van de 27 verkozen gemeenteraadsleden plaats. “Als er dan nog geen schepencollege is, krijgt het bestuur twee weken lang de tijd om een geheime stemming te organiseren. De verschillende partijen Team Blankenberge, Vooruit, N-VA, CD&VPLUS en Vlaams Belang kunnen elk een schepen voordragen. Dan zal men voor iedere post van schepen een aparte geheime stemming houden. Men kan nu nog proberen om tussen de partijen onderling een akkoord te bereiken. Indien niet, dan zal men afhankelijk zijn wat elk gemeenteraadslid beslist in dat stemhokje”, zegt politicoloog Herwig Reynaert.

Politicoloog Herwig Reynaert van de Universiteit Gent volgt de politieke situatie in Willebroek en Blankenberge al enkele dagen van dicht bij. “Sinds het invoeren van nieuwe regels voor Binnenlands Bestuur is het de allereerste keer dat men in gemeenten onderling niet tot een coalitie geraakt en zal moeten rekenen op een geheime stemming om een schepencollege samen te stellen.”

“Ik heb geen glazen bol, dus de uitkomst zelf kan ik onmogelijk voorspellen”, gaat Reynaert verder. “Maar wat wel vast staat, is dat nu eerst de verkozen gemeenteraadsleden officieel ingehuldigd zullen worden bij de installatievergadering. Binnen twee weken na vandaag moet men die geheime stemming georganiseerd hebben, waarbij de gemeenteraadsleden anoniem de schepenen verkiezen.”

“Iedere partij kan schepenen voordragen, waarop de 27 gemeenteraadsleden dan anoniem mogen stemmen”

Per schepenpost kan iedere partij iemand voordragen om schepen te worden. “Die beslissing moet natuurlijk best gedragen worden binnen de partij zelf. Om het schepenmandaat op je te kunnen nemen moet je bij die geheime stemming een volstrekte meerderheid halen. Gebeurt dit niet? Ja, dan is er een tweede stemmenronde. Indien het dan nog eens in ex aequo eindigt, dan gaat men kijken welke van de twee kandidaten voor dat schepenmandaat het meeste voorkeursstemmen behaalde bij de lokale verkiezingen op 13 oktober. Dat het zover komt, kan gebeuren, maar eigenlijk zouden de schepenen binnen de twee ronden moeten beslist zijn.”

Mogelijkheid tot verder overleg

Na de vele pogingen om een coalitie te vormen hebben de huidige partijen de deadline voor het schepencollege laten passeren. “Het is nu 5 over 12. Toch kan men nu in de extra tijd, die men heeft tot de geheime stemming nog met elkaar praten en eventueel politieke afspraken maken om de komende jaren op een goede manier te besturen. De partijen kunnen tot een overeenkomst komen en afspreken om voor de ene scheepsambt te stemmen voor de ene partij en voor de andere ambt voor een andere partij.”

“Nu nog tot een overeenkomst komen is moeilijk en met de geheime stemming zijn partijen niet zeker dat hun leden de interne afspraken zullen volgen”

“Sowieso zal het moeilijk zijn voor de partijen om daar tot een overeenkomst te komen. En dan is er ook nog eens het extra obstakel dat de stemming volledig anoniem gebeurt. Men kan niet achterhalen wie er voor wie gestemd heeft. Dat wil zeggen dat je niet kan voorspellen wie er zal winnen en dat de partijen geen zekerheden hebben dat hun gemeenteraadsleden die interne afspraken zullen volgen.”

Macht van Vlaams Belang

“Als de gemeenteraadsleden bij het huidige standpunt van hun partij blijven, dan kan het zelfs gebeuren dat de drie verkozen gemeenteraadsleden van Vlaams Belang de doorslag zullen geven en het bestuur een bepaalde richting uit laten kantelen”, legt Reynaert uit.

“Als iedereen bij zijn huidige standpunt blijft, dan kan het gebeuren dat de drie gemeenteraadsleden van Vlaams Belang de doorslag geven”

“Dus als de vier partijen niet willen dat het lot over een coalitie in handen van Vlaams Belang ligt, dan zal men afspraken moeten maken over voor wie ze zullen stemmen. Als men niet tot een overeenkomst komt, dan lopen ze een groot risico. Maar tussen nu en de geheime stemming kan er nog veel gebeuren.”

Toekomstige opties

Om een coalitie te vormen met een meerderheid moeten maar liefst drie van de vier partijen Team Blankenberge, Vooruit, N-VA en CD&VPLUS een overeenkomst vormen. “Indien men doorgaat met de twee grote blokken van Vooruit en Team Blankenberge enerzijds en N-VA en CD&VPLUS anderzijds, dan hebben ze telkens slechts 12 zetels van de 27. Als men een schepencollege vormt, die bestaat uit een van die twee grote blokken, dan komt Blankenberge in een gedoogregering.”

En dat is alles behalve een evidente politieke situatie voor Blankenberge. “Als bestuur is het moeilijk om dan te werken. Want dan moet je voor iedere beslissing een meerderheid zoeken bij de oppositiepartijen, waaronder de drie gemeenteraadsleden van Vlaams Belang. Dossier per dossier wordt het dan bij iedere gemeenteraad afwachten hoe het zal uitdraaien. Dat maakt het niet onmogelijk om te besturen, maar bemoeilijkt wel veel dingen.”

“De kaarten voor een schepencollege liggen technisch gezien niet zo moeilijk, maar men moet willen samenwerken”

“Zelfs als de partijen vasthouden aan het cordon sanitair dan zijn er nog verschillende mogelijkheden om met drie partijen te besturen. Natuurlijk kan men ook nog altijd kiezen voor een coalitie, waarbij de vier grootste partijen samen in zee gaan. De kaarten liggen helemaal niet zo moeilijk om de scheepsambten te verdelen. Maar het grootste struikelpunt is dat men moet willen samenwerken en dat is gezien de voorgeschiedenis in Blankenberge niet eenvoudig. Als men er in de komende 13 dagen niet uitraakt, zou het wel eens kunnen gebeuren dat men na de geheime stemming voor een verrassing komt te staan”, besluit Reynaert.

Volgens de laatste informatie op de site van de gemeente Blankenberge zal de verkiezing van de schepenen doorgaan op 16 december.