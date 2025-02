Auditeur van Raad van State is duidelijk: “Verkiezingen in Heuvelland waren geldig”

De auditeur van de Raad van State is van oordeel dat de inwoners van Heuvelland niet opnieuw naar de stembus moeten. De Raad van State komt samen op vrijdag 28 februari en neemt daarna een definitieve beslissing.

“Het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dient te worden vernietigd. De gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Heuvelland van 13 oktober 2024 dienen geldig te worden verklaard.” Dat is het duidelijke advies dat de auditeur van de Raad van State geeft. Op vrijdag 28 februari komt de Raad van State hiervoor samen, waarna een definitieve uitspraak volgt.

Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) reageert opgetogen over het advies. “De auditeur deed het onderzoek deze keer wel grondig en liet de niet-gebruikte stembiljetten onderzoeken”, stelt hij. “Hieruit bleek duidelijk dat deze zoals voorzien in een verzegelde enveloppe aanwezig waren in de opslaglocatie in Brugge, zoals we de hele tijd duidelijk hebben gesteld. Dit is uiteraard slechts een advies, uiteindelijk moet de uitspraak van de Raad van State nog volgen. Maar we kijken met vertrouwen de zitting en uitspraak tegemoet. Het is ook voor de auditeur duidelijk dat niets fout gelopen is bij de verkiezingen in Heuvelland, wat de oppositie ook moge beweren.”