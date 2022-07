“En? Ga je op congé?” Het is een van de meest uitgesproken vragen in de wandelgangen van de redactie rond deze periode. Toch blijkt vakantie niet zo vanzelfsprekend. Dertien procent van de Vlamingen gaf vorig jaar aan geen week op vakantie te kunnen buitenshuis. De drempel is te groot om financiële redenen of praktische beperkingen. Het is een goede zaak dat minister van Toerisme Zuhal Demir organisaties ondersteunt die die drempels willen wegnemen. Iedereen heeft recht op vakantie.

Je zal maar een alleenstaande moeder zijn, op een broeierig heet appartementje ergens in een stad. Terwijl je rekent hoe je die energiefactuur zal betalen, droom je stilletjes van zand tussen je tenen en een frisse zeebries. In plaats daarvan vertrek je naar je flexi-job, want je dochter wil een nieuwe boekentas.

“De beste gedachten komen op de momenten dat je brein wat kabbelt zonder doel”

Je zal maar een vader zijn, in een huisje dat je zelf beetje bij beetje opknapt. Terwijl je in je haar krabt over de stijgende prijzen voor bouwmaterialen, droom je van een autoreis met het hele gezin. In plaats daarvan vertrek je naar het park dichtbij, want de tank is leeg en de rekening ook. Een ijsje kan er net nog vanaf.

Ik heb het geluk om zelf binnenkort op reis te mogen vertrekken. Wandelen door bossen, flaneren op het strand en af en toe een glaasje rosé op een terras. Vakantie hoeft niet per se een luxereis naar een exotische bestemming te zijn. Geen wekker, geen was, geen… moeten. De gedachten doelloos laten ronddwalen over wat was, was is en wat komen zal. De beste gedachten komen op de momenten dat je brein wat kabbelt zonder doel.

Die rust in je hoofd, dat wens ik iedereen toe. Ook mensen die het wat moeilijker hebben, of het nu door financiële tegenslagen komt of dat er praktische bezwaren zijn. En het is goed dat de minister ervoor kiest om lokale organisaties te ondersteunen, eerder dan het centraal te willen organiseren. Die plaatselijke bemiddelingskantoren staan dichter bij de mensen die het nodig hebben. Want ja, iedereen heeft recht op vakantie.