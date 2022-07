Iedereen verdient vakantie: Vlaamse regering verhoogt subsidies voor sociaal toerisme

Zomerkampen, buitenlandse reizen, een dagje pretpark of strand… Iedereen verdient het, maar helaas is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Steeds meer mensen maken gebruik van het sociaal toeristische aanbod om toch enkele zomeruitjes te kunnen realiseren, zelfs al zijn er financiële obstakels of specifieke zorgnoden. Met dank aan toenemende subsidies.

Op vakantie gaan, is niet voor iedereen even evident. Een all-in verblijf in het zuiden of zelfs een kort tripje naar de Belgische kust: voor heel wat West-Vlaamse gezinnen is het simpelweg onhaalbaar om tal van redenen, gaande van financiële tot medische beperkingen. Toch heeft iedereen wel eens nood aan vertier. Via de projectgroep ‘Iedereen Verdient Vakantie’ van het Steunpunt Vakantieparticipatie probeert de Vlaamse regering tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar sociaal toerisme, onder meer via subsidies aan vakantie-initiatieven die zich richten tot kwetsbare doelgroepen.

Vol programma

Zo ontvangt de vzw Briek in Oostende financiële steun om de werking in stand te houden en uit te breiden. Briek is een organisatie die zich hoofdzakelijk richt tot mensen met een verstandelijke beperking. Initieel konden enkel volwassenen bij hen terecht, maar vier jaar geleden merkten ze dat de nood aan vrijetijdsactiviteiten bij jongeren met een beperking torenhoog was. Toen beslisten ze om hun aanbod uit te breiden.

“We proberen zo inclusief mogelijk te zijn. Daarom organiseren we ook geregeld samen met ‘gewone’ jeugdwerkingen activiteiten” – Wim Rogiers

“Op woensdagnamiddag en op zaterdag geven we activiteiten voor iedereen vanaf 12 jaar doorheen het jaar. We hebben vooral deelnemers met een lichte tot matige mentale beperking of autisme. Maar we proberen zo inclusief mogelijk te zijn, iedereen is welkom bij ons. We hebben daarom ook nauwe banden met alle jeugdwerking in Oostende en organiseren geregeld samen dingen”, legt verantwoordelijke Wim Rogiers uit. “Het is hier vooral druk tijdens de vakanties. We organiseren themaweken, activiteiten hier ter plaatse aan zee, daguitstappen naar bijvoorbeeld de zoo en zelfs kampen en reizen naar het binnen- of buitenland. Alles aan een zo laag mogelijke kostprijs.” (lees verder onder het kader)

Nieuw decreet moet aanbod uitbreiden Er kloppen steeds meer mensen aan bij het Vlaamse Steunpunt Vakantieparticipatie om een betaalbare daguitstap op vakantie te kunnen beleven. Tussen 2021 en 2022 nam het aantal aanvragen toe met 10 procent, de hoogste stijging in jaren. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). Binnenkort treedt binnen deze dienst een nieuw decreet in werking. Met ‘Iedereen Verdient Vakantie’ zullen vanaf 2023 nog meer samenwerkingen met de toeristische sector gerealiseerd worden, zodat kwetsbare doelgroepen kunnen blijven genieten van een uitgebreid vakantieaanbod aan een lage kostprijs. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om subsidies toe te kennen aan tijdelijke sociaal toeristische projecten. Tot slot verdwijnt de administratieve rompslomp en wordt er meer rekening gehouden met alle drempels, niet enkel de financiële.

Kennismaken met de kust

Shana Delorge (22) uit De Haan is al drie jaar een vaste deelnemer aan de activiteiten die worden georganiseerd door Briek. Zelf kampt ze met een licht verstandelijke beperking, maar ook haar ouders blijven niet gespaard van gezondheidsproblemen. “Mijn mama zit in een rolstoel door een spierziekte, papa heeft ook veel medische problemen. Op reis gaan of uitstapjes doen, is te duur voor ons. En met gewone jeugdkampen meegaan, is voor mij niet zo gemakkelijk. De reis naar de Ardennen met Briek was de allerleukste, doen heb ik voor het eerst op hotel gelogeerd”, vertelt ze.

“Met Briek ben ik voor de allereerste keer op hotel geweest” – deelneemster Shana

Een dag begeleid plezier maken aan zee kost doorgaans slechts 8 euro bij Briek, voor uitstapjes tellen de deelnemers iets meer neer. “Dit kunnen we onder andere doen door subsidies van de stad Oostende zelf en een samenwerking met de UITpas. Nu komt daar ook de steun van Toerisme Vlaanderen bij, maar die willen we vooral gebruiken voor een ander project”, zegt Wim.

“Momenteel bereiken wij vooral de kustbewoners zelf met ons aanbod, en bieden we hen de kans om bijvoorbeeld op kamp te gaan in Limburg of op hotel in de Ardennen. Maar in het kader van sociaal toerisme willen we ons ook graag openstellen voor mensen uit het binnenland die een laagdrempelige vakantie aan de kust willen beleven. Daarvoor willen we samenwerken met hotels in Oostende zelf, terwijl wij instaan voor alle begeleiding en de activiteiten overdag. Daarbij denken we ook aan zeeklassen voor leerlingen uit het bijzonder onderwijs, want dat bestaat nu amper voor die doelgroep.” (lees verder onder de Facebookpost)

Ademruimte

Een leuke tijd beleven tijdens de vakantie is geen luxe, maar voor kwetsbare doelgroepen zoals deze zelfs heel belangrijk voor hun ontwikkeling. “Ik ben enig kind, en dat is best eenzaam. Hier heb ik superveel sociaal contact en kan ik vrienden maken, dat kan nergens anders”, vertelt Shana.

Wim vult aan: “Tieners met een mentale beperking hebben de neiging om zichzelf op te sluiten wanneer ze niet voldoende gestimuleerd worden. Wij geven hen iets om naar uit te kijken in de vakanties, zodat ze niet de hele dag op hun kamer moeten zitten gamen. Ook de ouders, die het vaak financieel niet gemakkelijk hebben, krijgen zo wat extra ademruimte. Tot slot leren ze hier ook iets bij over de wereld, de deelnemers weten dat ze bij ons terecht kunnen met alle vragen die ze hebben.”