Nog 884 keer slapen en we mogen weer. Nog 884 keer wikken en wegen en we mogen weer kiezen ‘voor de goeie’ in onze steden en gemeenten. 13 oktober 2024 komt er vliegensvlug aan en dat is te merken. De blauwe burgemeester van Gistel liet vorige week weten dat hij nu al start met huisbezoeken, een rode schepen in Brugge stelde deze week zijn boek en bijhorende sjerp-ambities voor, lokale politici van alle kleuren bereiden de gemeenteraadsverkiezingen voor…

Mogen wij dat allemaal wat vroeg vinden? We zijn net voorbij halfweg de bestuursperiode. Onze bestuurders kunnen nog meer dan twee jaar besturen. Ze hebben nog tijd zat om kleine en grote ambities waar te maken… maar soit, de diagnose is duidelijk: er heerst nu al kieskoorts in West-Vlaanderen.

De temperatuur zal alvast niet zakken door wat bij CD&V aan de gang is. De ooit onaantastbare volkspartij lijkt compleet op de dool. Een laatste peiling maakte van de oranje partij de kleinste van de klas, en van Joachim Coens een afscheidnemend voorzitter. Politicologen en analisten, maar ook vrienden en vijanden vragen zich af waar het heen moet. Is Sammy Mahdi écht de messias?

De jacht op de CD&V-kiezer is geopend

En anders dan bij andere en vroegere christendemocratische crisissen: ook in West-Vlaanderen stormt het. Onze provincie verdiende jaren de titel van laatste échte CD&V-bastion, maar de barsten worden groter en groter. De 26 oranje burgemeesters zien het gezwalp van hun partij met lede ogen aan. Velen vragen zich zelfs af of ze over 884 dagen wel onder de vlag van de CD&V willen opkomen.

Hoe de partij ‘van en voor het volk’ weer een partij ‘met volk’ zal worden, moet nog blijken. Maar de anderen in West-Vlaanderen hebben bloed geroken. De jacht op de CD&V-kiezer is geopend. Vooral Vlaams Belang houdt openlijk de CD&V-stemmen in het vizier – zo blijkt uit een interview met kopstuk Stefaan Sintobin in De Krant van West-Vlaanderen. Wie schiet raak? Nog 884 keer slapen en we weten het.