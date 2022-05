Kandidaat-burgemeester Pablo Annys lanceert boek: “Een deel van de Brugse binnenstad kan dagelijks tussen 10 en 18 uur autovrij”

Met de publicatie van het boekje ‘Brugge met ballen’ zet schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) ruim twee jaar voor de lokale verkiezingen de kiesstrijd al in Brugge in. Hij profileert zich nu al als kandidaat-burgemeester. Tussen nu en 13 oktober 2024 plant hij onder meer 10.000 huisbezoeken om de Bruggelingen te betrekken bij diverse thema’s rond de toekomst van Brugge. Zelf pleit hij voor een deels autovrije Brugs binnenstad tussen 10 en 18 uur.

Connor Rousseau, nationaal voorzitter van Vooruit, zakte dinsdagavond voor de voorstelling van het boekje ‘Brugge met ballen’ af naar de foyer van de stadsschouwburg in Brugge, waar hij zijn lokale mandataris een hart onder de riem stak. Want Pablo Annys wil zich met deze publicatie profileren als kandidaat-burgemeester voor de volgende legislatuur.

Pablo Annys zegt: “Ik voel mij goed in mijn rol als nummer twee in Brugge, maar je moet ambitie durven hebben. Wat ik anders zou aanpakken? Ik hou ervan dicht bij de mensen te zijn, gezelligheid. Maar ik doe ook graag aan visievorming, toekomstgericht. Ik combineer graag beide aspecten.”

Groeien

Indien Pablo Annys werkelijk een kans wil maken, zullen hij en zijn partij fiks moeten groeien. Want in oktober 2018 behaalde CD&V 31,9 procent van de stemmen, Vooruit amper 19,4 procent. Pablo Annys rijfde vanop de derde plaats 2.359 stemmen binnen, de toenmalige lijsttrekker van Vooruit, Renaat Landuyt, 8.633 stemmen. Ter vergelijking: huidig burgemeester Dirk De fauw behaalde 15.289 voorkeursstemmen. De vraag is of Vooruit in oktober 2024 lokaal kan profiteren van de huidige, zware nationale neergang van CD&V.

De concrete aanleiding voor het schrijven van dat boek is dat Pablo Annys vijf jaar schepen en Mintus-voorzitter is. “Ik heb gebruik gemaakt van de covidperiode om stil te staan bij verleden, heden en vooral de toekomst van Brugge”, vertelt de auteur. Voor de schepen is de titel van zijn boek veel meer dan een kwinkslag naar voetbalhoofdstad Brugge: “Het is een pleidooi voor meer ambitie en durf. Wat meer peper en zout, ballen!”

Klimaatfonds

Zelf is hij fier op vijf realisaties: het actieplan veilige schoolpoort, het lokaal social beleidsplan, het Brugs Menswaardig Inkomen, Brugge.Inc als incubater voor start-ups én het strategisch partnership van het AZ Sint-Jan met UZ Gent.

Volgens Pablo Annys heeft Brugge nog veel uitdagingen: “Brugge is meer dan het historische ‘ei’, ik wil inzetten op een wijk- en buurtgericht beleid, met levendige dorpskernen. Onze Brugse wijken verdienen meer aandacht. Een operatie voetpad lijkt mij een nuttige inhaalbeweging.”

“Maar ook kansarmoede en superdiversiteit vormen een uitdaging, we moeten radicaal sociaal zijn. Je gaat er pas als stad op vooruit als je iedereen mee hebt. Brugfiguren zullen daar een grote rol in spelen. We hebben een mooi en ambitieus klimaatplan, maar we moeten waken over de sociale accenten. Er is nood aan een klimaatfonds om de klimaatingrepen te prefinancieren.”

Autovrije binnenstad

“Om de wooncrisis op te lossen, zullen we zeer creatief moeten zijn. Woningen zijn om in te wonen niet om eraan te verdienen!”, aldus Pablo Annys, die ook pleit voor een Brugs Ouderenplan dat de senioren niet betuttelt. Hij ziet het kosmopolitische Brugge als een opportuniteit: “Meer dan 15 procent van de Bruggelingen vertegenwordigen 155 nationaliteiten. Zij zijn het talent van de toekomst.”

Voor Pablo Annys is Brugge inzake mobiliteit toe aan een vierde mijlpaal, een autoluwe stad: “Niets houdt ons tegen om een deel van de binnenstad dagelijks tussen 10 en 18 uur autovrij te maken. In heel wat steden kan dit, waarom niet in Brugge?”

De schepen wil de Bruggelingen mee laten nadenken om de stad verder vorm te geven via de website www.bruggemetballen.be. Daarnaast plant hij huisbezoeken, laagdrempelige huiskamerdebatten en particapatie aan het verkiezingsprogramma van Vooruit Brugge. Zijn boekje bevat ook 21 colums van ‘Bruggelingen met ballen’….

Reactie Dirk De fauw

Wij peilden naar de reactie van huidig burgemeester Dirk De fauw. Wat vindt hij van Pablo’s boekje?

Dirk De fauw: “Ik heb het boekje nog niet kunnen lezen. Pablo schakelt wel al erg vroeg in verkiezingsmodus. Dat is vreemd, want we moeten nog twee jaar samenwerken in het college van burgemeester en schepenen. Waarom voert hij zijn verdere ambities voor Brugge niet uit in deze legislatuur, samen met CD&V en Open VLD?”

“Hij is al enkele jaren schepen, als hij nog nieuwe verfrissende ideeën heeft, moet hij niet wachten tot in 2025! Want hij maakt nu deel uit van het Brugs beleid en de huidige meerderheid!”