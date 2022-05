Opmerkelijk: 2,5 jaar voor verkiezingen (!) begint burgemeester Gistel aan huisbezoeken

De nieuwe lokale verkiezingen vinden pas plaats op zondag 13 oktober 2024, maar de Gistelse burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) begint nú al aan zijn rondje huisbezoeken. “Wie wil weten wat er leeft bij de inwoners en hen echt wil helpen, moet niet wachten op de verkiezingsperiode”, duidt Defreyne. De komende tijd staan meer dan 5.000 bezoekjes gepland.

Huisbezoeken zijn een klassiek campagnemiddel in de verkiezingsstrijd. Maar Defreyne wil naar eigen zeggen niet wachten tot de strijd om een mogelijks cruciale stem is losgebarsten. “De verkiezingen zijn geen directe aanleiding om met de huisbezoeken te starten”, benadrukt de burgemeester. “Kijk, door de coronacrisis waren er de afgelopen twee jaar amper activiteiten en een pak minder sociale contacten. Ook ik als burgemeester heb weinig persoonlijke interactie gehad met onze Gistelnaars. Nu de coronacrisis weer wat gaan liggen is en het sociale leven op gang komt, trek ik er weer op uit.”

Tijdens de vorige verkiezingen, in 2018, ging Gauthier Defreyne samen met vader en toenmalig lijsttrekker Roland de baan op.

“In amper vijf maanden tijd waren we ’s ochtends tot ’s avonds bezig met huisbezoeken. Een moordend tempo. Maar de ervaring heeft één iets geleerd: inwoners voélen aan waarom alle partijen tegelijk en ‘geheel toevallig’ in de verkiezingsperiode komen aanbellen – de dienstverlenende factor is dan niet van tel. ‘Ach, we zien jullie zes jaar lang niet en nu moeten we op jullie stemmen’, is een vaak gehoorde kritiek. Wie wil weten wat er leeft bij de burgers en wil meewerken aan een oplossing voor hun probleem, moet niet wachten. Echt ingrijpen, kan je nu doen. Vaak gaat het over kleine irritaties of euvels die snel opgelost kunnen worden, denk maar aan een wegdek in slechte staat of een bepaalde vorm van overlast.”

5.300 huisbezoeken

“Ik plan 5.300 huisbezoeken, verspreid over anderhalf jaar. Het geeft me de kans om iedereen de tijd te gunnen om een probleem aan te kaarten of een babbeltje te slaan. De bezoeken doe ik bijvoorbeeld tijdens, voor of na m’n werk, vergaderingen of meetings. Je betreedt de leefwereld van de inwoners, niet andersom. De situatie is helemaal anders dan tijdens een openbaar evenement of receptie, waar alles soms wat snel moet gaan. Er is ook het verschil met zitdagen, waarbij meestal dezelfde mensen op bezoek komen en vooraf een afspraak maken nodig is. (lacht) Ja, ook de leden van de oppositie zal ik bezoeken. Ook al komen de politieke ideeën niet altijd overeen, je moet nog altijd met mensen kunnen praten. En zeker, je moet ook aanvaarden dat sommige burgers de deur in je gezicht zullen dichtgooien – het hoort erbij, ook al is dat een absolute minderheid.”

Wie niet thuis is op het moment dat de burgemeester aanbelt, krijgt een briefje in de bus.

(TVA)