Wat als Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zaterdagavond elk een bak Brugse Zot soldaat maken? Zouden ze dan op zondag het noorden kwijt zijn? En bij de start van de Ronde aan de kijkers zeggen dat de renners klaar staan op de markt… van Damme? Het zou zo maar eens kunnen, zou José misschien zelf zeggen, maar wij denken toch eerder van niet. Het ergste dat dan kan gebeuren, is dat ze iets van Johny Turbo zingen in plaats van Benny Scott.

We zouden het burgemeester Dirk De fauw ook niet toewensen, zo’n geografische vergissing. Zijn stad betaalde 450.000 euro om Vlaanderens Mooiste weer thuis te laten komen. De koers is van ons en dat mag de rest van de parking weten.

Met dank aan Wout, Mathieu, Remco en uiteraard onze farmer’s son Yves is het wielrennen hier populairder dan ooit. De tv-uitzendingen scoren record na record en als Van Aert iets zegt, staat het de volgende dag al op een T-shirt.

Ook zondag weer zullen miljoenen mensen uit binnen- en buitenland het beroemde Belfort zien en misschien wel beginnen dromen van ons Venetië. Want de koers zorgt niet alleen voor een sportieve topdag en een leutig volksfeest, het is ook een promovehikel buiten categorie. Onze steden en gemeenten laten de kassa met plezier rinkelen voor een doortocht van Flandriens en Flandriennes. Een passage van het peloton mag wat kosten, het staat garant voor mooie plaatjes van hun mooiste plekjes…

De koers is van ons en dat mag de rest van de parking weten

Zondag zat ik net zoals 977.203 anderen te kijken naar Gent-Wevelgem (die eigenlijk Ieper-Wevelgem zou moeten heten, maar dat kost waarschijnlijk net te veel). De renners reden nog maar eens over de Kemmelberg en Karl vroeg José of hij er al eens op stap was geweest, daar in het Heuvelland. Nee, zo bleek, maar enkele minuten later had de cocommentator al een mooi aanbod op zak. Geen week, maar een maand ging nodig zijn om al het schoons van de Westhoek te kunnen ontdekken. Een wakkere marketeer zorgde zo voor een anders onbetaalbaar momentje…

We wensen tot slot iedereen zondag een zalige hoogdag, alle steden en gemeenten langs het parcours waar voor hun geld, Karl en José een goeie zangstem en Yves Lampaert een absolute superdag. Leve de Ronde!