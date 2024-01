Passeert Ronde van Vlaanderen in 2027 opnieuw door Heule?

‘Gerard Debaets leeft!’. Met die werktitel willen enkele enthousiastelingen middels het burgerbudget van Stad Kortrijk Vlaanderens Mooiste opnieuw naar Heule brengen. Van een belevingswandeling over een poëzieproject tot zelfs een eigen standbeeld: alles wordt in het werk gesteld om een hommage te brengen aan Heules wielercoryfee. De gedroomde kers op de taart? De Ronde van Vlaanderen die in 2027 passeert door Heule, exact honderd jaar na Debaets’ tweede overwinning in Vlaanderens Mooiste.

De Ronde van Vlaanderen bracht Heule in 2014, tien jaar geleden, al eens in vervoering. Toen kreeg Kortrijks grootste deelgemeente de prestigieuze titel als ‘Dorp van de Ronde’ toebedeeld, met de nodige festiviteiten tot gevolg.

Hoofdrolspeler in dat verhaal is Gerard Debaets, de in Heule-Watermolen geboren wielerheld won in 1924 en 1927 de Ronde van Vlaanderen. Exact 100 jaar na diens laatste triomftocht in Vlaanderens Mooiste willen enkele Heulenaars – onder aanvoering van Patrick Jolie – een eerbetoon brengen aan Heules bekendste wielrenner.

Belevingsinstallatie

Zo kunnen Kortrijkzanen stemmen op het project ‘Gerard Debaets leeft!’ via het Burgerbudget van Stad Kortrijk. In totaal ramen de initiatiefnemers de totaalkosten op zo’n 13.650 euro. Heulenaars en wielerfanaten krijgen daarvoor een scala aan activiteiten voor terug.

Zo wil de werkgroep de studenten Productontwikkeling van Howest aan het werk zetten om een belevingsinstallatie rond Gerard Debaets te maken, komt er een wandelroute door Heule, werkt dichter Joris Denoo aan een poëzieproject en wekt Theatermaker Jurgen Creyf Debaets weer tot leven.

Stemmen

Maar om Debaets écht te eren, koesteren de initiatiefnemers de hoop dat de Ronde van Vlaanderen in 2027, honderd jaar na diens laatste overwinning, na eerder in 2011 en 2014 nog eens passeert door Heule.

Heel veel verenigingen en organisaties werkten mee aan Heule Dorp van de Ronde, ook nu willen we die verbondenheid stimuleren. Diverse verenigingen zegden reeds hun medewerking toe, maar er is nog plaats. Plaats voor verbondenheid. De Ronde van 2024 start in Antwerpen, de Tour de France 2025 start in Rijsel en blijft (ondanks onze pogingen) in Frankrijk, maar de Ronde 2027 halen we samen terug naar Heule.” klinkt het.