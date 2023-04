Onze man volgt de Ronde in het spoor van Freddy Maertens: “Dat Sagan stopt voor een foto met mij, doet me wel iets”

Wat een heerlijke Ronde van Vlaanderen! Tadej Pogacar plaatste een prachtig orgelpunt op een fantastische wedstrijd en schreef een derde monument op zijn palmares. De Ronde is een monument, geliefd door elke Vlaming. Datzelfde geldt evenwel voor Freddy Maertens. Wij volgden de Ronde in het spoor van de gewezen tweevoudige wereldkampioen en zagen met eigen ogen dat de West-Vlaamse wielerlegende nog lang niet vergeten is.

Ook voor Maertens is de Ronde een hoogdag. In 1973 werd hij er zelf eens tweede. Ook in 1977 eindigde hij als runner-up, maar werd hij uiteindelijk gedeclasseerd na een ongeoorloofde fietswissel. “Ah ja, dat kan”, haalt Maertens de schouders op. Hij ligt er duidelijk niet meer wakker van.

Nochtans was de Ronde van Vlaanderen ook in die periode al de belangrijkste koers van het voorjaar. “De Ronde was toen nog niet zo gemediatiseerd, maar minstens even belangrijk voor een renner. Een hoogdag, hé!”

De Ronde won hij dan wel niet, toch heeft Maertens een palmares om U tegen te zeggen. Hij won onder meer 15 etappes in de Tour de France, nam drie keer het groen mee naar huis, won tweemaal Gent-Wevelgem en werd tussendoor ook twee keer wereldkampioen. Niet verwonderlijk dus dat Maertens in het wielerwereldje nog steeds een naam als een klok heeft.

Met Sagan op de foto

Dat bleek al bij onze eerste tussenstap van de dag. Op ’t Zand in Brugge stonden de ploegbussen opgesteld en er waren amper bussen waar Maertens géén praatje moest slaan. Zelfs Peter Sagan, zelf drievoudig wereldkampioen en een absolute wereldster, hield even halt voor een praatje en een foto. “Dat Sagan me herkent en even voor mij stopt, doet me wel iets”, glunderde Maertens. Even later passeerde ook Yves Lampaert de revue. “Stress, stress”, lachte de Ingelmunsternaar.

Wat volgde na het startschot was een razendsnelle openingsfase, wat ook gevolgen had voor de volgauto’s. Als je voor de koers rijdt, moet je genoeg afstand houden, wat maakt dat ook wij soms in een razende vaart door de dorpen scheurden. Toch was er ook tijd genoeg om de mensenmassa’s in elke dorpskern te aanschouwen. Maertens genoot er zichtbaar van. En al zeker als de mensen hem herkennen. “Dat vind ik wel leuk, ja”, glimlachte hij.

Gokken op Powless

Wanneer de renners de heuvelzone aanvatten, peilden we ook eens naar de verwachtingen van Maertens. Wie dichtte Freddy Maertens nu de grootste winstkansen toe? “Ik denk niet dat het iemand van de grote drie zal worden. Ik gok op Neilson Powless van EF Easy-Post. Hij is goed op dreef en reed al sterk in Dwars door Vlaanderen.”

Een slechte gok zou het niet blijken, want de Amerikaan was mee in de grote groep die anticipeerde voor het geweld van de Grote Drie losbarstte en werd uiteindelijk nog knap vijfde. Toch had ook hij geen antwoord op de wildeman Pogacar. Maertens liet zijn ‘foute’ pronostiek evenwel niet aan zijn hart komen. Hij genoot zichtbaar van de koers, de sfeer en van de mensen om hem heen. “Ik doe zowat alle koersen in het voorjaar.”

En eerlijk is eerlijk: de aanwezigheid van Freddy Maertens in je auto, opent deuren. Een agent die twijfelt of we wel nog door mogen op die bepaalde strook? Geen probleem, eens ze Maertens herkennen. Elke keer het raampje van de passagierskant openging: “Ah, Freddy! Ah, meneer Maertens!” Gevolgd door: “Zeg maar Freddy, hoor!” Freddy is een volksmens puur sang. Een koersliefhebber ook, die zichtbaar genoot telkens de renners voorbijkwamen. Een monument van de wielersport die elke renner bemoedigende woorden toespreekt, het is mooi om te zien.

De Goede Geburen

Dat hij een echte volksmens is, bleek ook na de koers. Traditioneel hield hij na de boog van de vier kilometer een laatste stop in de koers, waarna het richting een cafeetje in de buurt ging.

In café De Goede Geburen in Wortegem-Petegem. © TM

Het is ondertussen een traditie: na een dag in het spoor van de Ronde gaat Freddy eentje drinken in café De Goede Geburen in Wortegem-Petegem. Hij werd er hartelijk ontvangen en gaat met plezier op de foto met iedereen die het wil. De passie voor de fiets en voor de koers vergaat niet met ouder worden. Daar is Maertens het levende bewijs van.