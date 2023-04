Ronde van Vlaanderen vergeet tijdens passage door Ardooie oud-winnaar Leon Devos te herdenken

De Ronde van Vlaanderen reed nog eens door Ardooie, al was het op de oostelijke rand. Het werd hier geen groot volksfeest, al had het anders kunnen en moeten zijn.

Honderd jaar geleden won Ardooienaar Leon Devos immers Vlaanderens Mooiste. Een ideale gelegenheid om de Ronde door het centrum van de gemeente te loodsen met toeters en bellen. Maar de grote Ardooienaar is blijkbaar een vergeten glorie. Wielerkenner Jan David bevestigt ons inderdaad dat Devos in 1922 de Ronde van Vlaanderen won nadat hij twee jaar eerder al Luik Bastenaken Luik op zijn naam schreef. “Misschien kan deze grote renner bij een volgende editie van de Ronde hier herdacht worden. Maar dat zal niet voor volgend jaar zijn, want dan laat de Ronde West-Vlaanderen links liggen wegens de start in Antwerpen.”

Over Leon Devos weten we dat hij geboren werd in Ardooie in januari 1986 en hier overleden is, in 1963. ‘Onze gemeente en de Ronde’ is overigens een onderwerp dat de lokale perskring interesseert. Hebben andere lokale renners een rol gespeeld in de Ronde, zoals Andre Messelis? En wat is de betekenis van Karel Van Wijnendaele voor de gemeente? Naar aanleiding van het laatste dorpscafé was diens dochter hier op invitatie, van Jan David hier te gast.

Info over Ardooie en de Ronde is welkom op janmaeseele@hotmail.com, ter attentie van de Ardooise perskring.