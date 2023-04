Rondewinnaar Tadej Pogacar komt na Amstel Gold Race naar zijn supportersclub The Pogiboys in Wervik

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar won solo de Ronde van Vlaanderen en op de Oude Kwaremont stond zijn supportersclub The Pogiboys. Sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein in Wervik is hun clublokaal. Normaliter komt de Slovaan in de week na de Amstel Gold Race (zondag 16 april) naar Wervik.

“We vertrokken zondagmorgen om 7.30 uur met een volle autocar naar de start in Brugge”, aldus voorzitter Jeroen Mahieu. “Alle 33 plaatsen waren volzet. We hebben zeker een tiental mensen moeten ontgoochelen. De volgende keer voorzien we een grotere autocar. Na de start vertrokken we naar de Oude Kwaremont en volgden daar de drie passages.”

Evenveel waard als de Tour

¨Pogacar behoorde samen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel tot de topfavorieten voor Vlaanderens Mooiste. “Voor aanvang van het seizoen waren de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France zijn twee grote doelen”, aldus Jeroen Mahieu. “De Ronde winnen is voor hem evenveel waard als de Tour. Winnen in Oudenaarde, is de max. Tadej is zot van België. Onvoorstelbaar hoe de koers hier leeft.”

Tadej Pogacar (24) kleurde samen met Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen vorig jaar maar liet zich ringeloren in de spurt en eindigde vierde. Het was toen zijn eerste deelname. “De ploeg UAE-Team Emirates verblijft in het Parkhotel in Waregem en daar ging ik zaterdag naar toe met mijn vader Chris”, zegt Jeroen. “We spraken Tadej en zijn persoonlijke begeleider. We waren ook op de E3 in Harelbeke.”

Honderd leden

“Na de Ronde vertrekt hij weer naar huis in Monaco. Zijn volgende grote afspraken zijn de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Ondertussen hebben we de kaap van honderd leden overschreden. Onze petjes waren allemaal op maar gelukkig kwam een nieuwe bestelling net op tijd binnen.”

De supportersclub is met zo’n topper vanzelfsprekend een groot succes. “Sinds de Tour vorig jaar is dat ontploft”, zegt Jeroen. “Zeker ook nadat we in Vive le Vélo te zien waren. Sammy Neirynck maakte over ons een mooie reportage. Dat was voor ons hét moment en is ons ledenaantal toen enorm gestegen.”

“We gaan ook naar Luik-Bastenaken-Luik kijken en volgen in de Tour de voorlaatste rit in de Vogezen. Het gaat daar om een redelijke zware bergrit en we hopen dat ons idool dan in het geel rijdt.”

Alexander Kristoff heeft een supporterslokaal in brasserie Kapittel in de Ooievaarstraat. Toen de Noor in 2015 de Ronde van Vlaanderen won, kwam hij daags nadien naar zijn supporterslokaal, toen nog in café Sultan en dat zorgde uiteraard voor een grote volkstoeloop. Café Sultan bevindt naast The Black Pearl.

(EDB)