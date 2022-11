Een reeks budgetmaatregelen die de Oostendenaar zal voelen

Oostende voert dus een hele reeks maatregelen door om het budget onder controle te houden en die zullen zonder twijfel te voelen zijn. De oppositie heeft kritiek op de diepte van de schuldenput en vraagt zich af of er niet eerder kon worden ingegrepen, maar dat er ingegrepen moest worden, is op zich niet verrassend. De torenhoge energieprijzen, de algemene stijging van de prijzen en de verhoogde personeelskosten door de indexaanpassingen laten de stad weinig andere keuze dan de buikriem aanhalen. Ook andere gemeentebesturen zijn bezig met een moeilijke budgetoefening en zullen met ingrijpende maatregelen komen.

“Eigenlijk mogen we hopen dat de Oostendse budgettaire doelstellingen niet worden gehaald”

De belastingen voor eigen inwoners verhogen niet, toeristen en tweedeverblijvers moeten wel een deel van het gelag betalen. Opvallend is verder dat het stadsbestuur de verhoging van enkele taksen, retributies en boetes uitdrukkelijk inschrijft in het budgettaire plaatje: de retributie voor wie geen parkeergeld betaalt, stijgt van 25 tot 40 euro. De belasting op leegstand, verwaarlozing en verkrotting gaat omhoog. De stad rekent ook op meerdere miljoenen uit GAS-boetes op kleine snelheidsovertredingen – het gaat hier voornamelijk over het niet respecteren van de eerder dit jaar ingevoerde zone 30 in zowat het hele centrum.

Dit soort maatregelen hebben eigenlijk tot doel dat mensen hun gedrag zouden aanpassen, niet om extra inkomsten te genereren. Als de verhoging van de parkeerretributie voor niet-betalers ertoe leidt dat meer mensen hun parkeergeld betalen, wordt er op het einde van de rit geen extra opbrengst geboekt. Als er meer boetes komen voor wie meer dan 30 per uur rijdt, zullen automobilisten daar toch voorzichtiger in worden en droogt die bron van inkomsten beetje bij beetje op. Tenzij er nog meer gecontroleerd wordt. Maar het is dus lang niet zeker dat de beoogde budgettaire doelstellingen gehaald zullen worden. Hopelijk niet, kan je zelfs zeggen, want dat zou betekenen dat Oostendenaars en bezoekers zich voorbeeldig gedragen.