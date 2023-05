In Merkem, bij Houthulst, is donderdagavond een wolf gezien. Dat schrijft VRT NWS.

Waarschijnlijk is het dezelfde wolf die begin deze week opdook in Proven, bij Poperinge. Toen kon de Westvleterse jager Emile Mourisse in Krombeke bij Poperinge een indrukwekkend exemplaar spotten.

Het was al tweehonderd jaar geleden dat er nog eens een wolf was gezien in onze provincie.