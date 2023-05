‘Westhoekwolf’ lokt eerste spotters: “Grootste kans op slagen tijdens laatste uur daglicht”

Vanuit verschillende hoeken van de provincie trekken nieuwsgierige West-Vlamingen naar de bossen van Poperinge in de hoop de eerste ‘Westhoekwolf’ te spotten. “Tijdens het laatste uur daglicht hebben we de grootste kans.”

Diederik D’Hert (46) stond dinsdagavond verscholen aan de rand van een bosje bij Poperinge. De natuurliefhebber uit het Veurnse dorpje Houtem tuurt door zijn verrekijker. Naast hem staan nog enkele ‘spotters’, die zelfs vanuit Kortrijk komen. Beschut onder een bomenrij speuren ze de velden af tussen de dorpen Proven en Krombeke, waar de eerste ‘Westhoekwolf’ voor het eerst gezien werd.

Strategisch

“Met een aantal mensen hebben we ons hier strategisch verdeeld over verschillende punten, zo hopen we dat iemand de wolf te zien krijgt als hij uit de bossen zou komen”, zegt Diederik. “In het laatste uur voor de duisternis valt, hebben we de grootste kans om hem te spotten. We proberen onze verrekijkers zo stil mogelijk te houden en laten onze getrainde ogen hun werk doen.”

Romantiek

De stilte tijdens het spotten wordt af en toe onderbroken door gefluister en voetstappen van passanten, zoals Tom Annoot (30) uit Ieper. “Het nieuws van de wolf heeft ook mijn interesse aangewakkerd”, bekent Tom. “Al van kinds af ben ik gefascineerd door wouden, wolven en de romantiek die daarrond hangt. Ik loop hier al anderhalf uur rond, maar kon hem nog niet spotten. Ik vrees dat het niet zal lukken, want de zon begint onder te gaan.”

Wolftoerisme

De buurt lijkt plots een oord voor wolftoerisme, maar Tom komt er al vaak. “Toen ik de eerste beelden zag van de wolf, wist ik meteen waar dat bos lag. Soms heb ik nogal escapistische neigingen en dan trek ik er ’s avonds graag op uit in de natuur. Hier kom ik wel eens reeën spotten bij zonsondergang. Nu ben ik er niet meer alleen: ik zag vanavond al veel mensen. Maar ik vermoed dat dit wolftoerisme in de Westhoek slechts een tijdelijk fenomeen wordt.”

Geluk

“We hoopten een glimp op te vangen, maar ook wij konden hem niet spotten”, aldus Diederik na zonsondergang. Hij is leraar biologie in het atheneum van Veurne. “Vogels, vlinders, zoogdieren… alles wat met de natuur te maken heeft, is de moeite waard om met de eigen ogen te bekijken. Er is een portie geluk nodig bij het observeren van dieren. Dat wisten we op voorhand, maar vanuit ons bureau zou het helemaal niet lukken. Of ik terugkom? Graag! Al zal ik geen tijd hebben, vrees ik.” (TP)