Westhoekwolf al anderhalve maand spoorloos: weggetrokken of vermoord?

Sinds midden juni werd de Westhoekwolf niet meer waargenomen, zowel binnen als buiten onze provincie. Hij werd voor het laatst gezien in de bossen rond Ruiselede en Wingene op 13 juni, daarna is hij schijnbaar spoorloos verdwenen. Volgens expert Jan Loos van Landschap vzw zijn er slechts twee opties: “Ofwel is hij geruisloos weggetrokken naar het buitenland, ofwel werd hij vermoord.”

Weinig controle

Een natuurlijke dood – door ziekte of aanrijding met een voertuig – is volgens Jan Loos onmogelijk, omdat het dier dan sowieso heel snel gevonden zou worden. “Het zou ook niet de eerste keer zijn dat een wolf geliquideerd wordt in Vlaanderen, het gebeurde al verschillende keren in het verleden. Daar staan nochtans zware straffen op: een half miljoen euro boete en vijf jaar effectieve celstraf. Maar goed, jagers hebben tegenwoordig dag en nacht vrij spel, er is bitter weinig controle”, klinkt het.

“Pas binnen acht maanden kunnen we met zekerheid zeggen wat er met de wolf is gebeurd”

Toch is het nog te vroeg voor een definitieve uitspraak, meent de expert. “Illegale afschot is één van de twee opties. Het kan evengoed zijn dat de wolf is weggetrokken uit ons land en dat we het hebben gemist. In dat geval zouden we ten laatste binnen acht maanden een DNA-spoor van hem moeten vinden. Een dier dat door hem wordt doodgebeten of een keutel die wordt gevonden… Wordt er niets meer gevonden, dan pas kunnen we met zekerheid zeggen dat de wolf werd vermoord.”

Intussen kon Jan wel bevestigen dat het wel degelijk gaat over een Franse wolf van de Alpinopopulatie. Wie nog foto’s heeft van het dier toen hij wél nog in onze streek vertoefde, mag die nog steeds doorsturen naar wolf@inbo.be.