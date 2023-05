BEKIJK – Voor eerst in 200 jaar wolf gespot in West-Vlaanderen: “Wellicht afkomstig uit Frankrijk”

Het heeft er alle schijn van dat de wolf onze contreien heeft bereikt. De Westvleterse jager Emile Mourisse kon in Krombeke bij Poperinge een indrukwekkend exemplaar spotten. Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek bevestigt de vermoedens. “Het dier heeft hoogstwaarschijnlijk de Franse grens overgestoken.”

Fervent jager Emile Mourisse (25) uit Westvleteren kon maandagavond zijn ogen amper geloven. Tijdens een prospectieronde, op zoek naar reebokken, merkte de jongeman plots een wolfachtig dier op. “Ik nam mijn verrekijker en zag het dier rustig dichterbij komen”, zegt hij. “Ik had meteen door dat het niet om een grote hond ging, maar om the real thing.”

Onder de indruk

Mourisse nam enkele foto’s en video’s doorheen zijn verrekijker en zag hoe de wolf onverstoord over de Krombeekse velden struinde. “Hij was allesbehalve schuw”, gaat Emile verder. “Het leek zelfs even alsof hij op een wielertoerist en bromfietser afliep, maar liet hen toch met rust. Ik was enorm onder de indruk.”

Emile Mourisse keek zijn ogen uit, maar hoopt dat de wolf geen bedreiging vormt. “Dit is geen goed nieuws voor het wild in onze regio en mensen die kleinvee houden.”

Joachim Mergeay van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek kreeg de foto’s van de Westvleterse jager ook al onder ogen en is er vrij zeker van dat het om een échte wolf gaat. “De kleine oren, de laaghangende staart, de duidelijke koptekening… Dit is hoogstwaarschijnlijk een wolf”, zegt hij.

“Ik acht de kans groot dat de wolf snel opnieuw naar Noord-Frankrijk zal trekken. West-Vlaanderen lijkt me niet de meest geschikte biotoop voor het dier” – Joachim Mergeay, Instituut Natuur- en Bosonderzoek

En die is niet afkomstig uit het verre Limburg. “Hij zal de Franse grens gedwarst hebben”, vervolgt de onderzoeker. “De drukke ring van Antwerpen en Brussel zijn niet te nemen hindernissen voor het dier, maar vanuit Noord-Frankrijk is de oversteek natuurlijk wel mogelijk.”

Het dier werd gespot in Poperinge. © Emile Mourisse

Of het dier zich permanent in West-Vlaanderen zal vestigen, daar twijfelt Joachim Mergeay aan. “Er is bij jullie daarvoor niet zoveel gelegenheid. In Limburg gaat het om één roedel die zich verspreidt en is er erg veel bosrijk gebied, in West-Vlaanderen liggen de kaarten net iets anders.”

“Niet alleen zou deze wolf een partner moeten vinden, het heeft ook een rustgebied van enkele honderden hectare nodig, aangevuld met nog eens een paar duizend hectare om te leven en te bewegen.”

Kleinvee ophokken

Hij acht de kans dan ook groot dat de Westhoekwolf snel weer verdwenen zal zijn. “Terug naar Noord-Frankrijk. Maar wie kleinvee houdt – geiten, schapen… – en de kans heeft om die ‘s nachts op te hokken, raad ik aan om dat te doen. Al is het maar voor de gemoedsrust.”

Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) kreeg nog geen meldingen van een wolf op zijn grondgebied. “Ook niet van mensen die er schade door opliepen”, zegt hij. “Maar ik volg de ontwikkelingen in dit verhaal met veel interesse.”

Voor de provincie is dit uniek: “Het is meer dan 200 jaar geleden dat er nog eens een wolf in West-Vlaanderen kwam”, zegt Jan Loos van de natuurvereniging Welkom Wolf.