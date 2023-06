Westhoekwolf aanwezig in bossen in Wingene: breng schapen en geiten ’s nachts in veiligheid

De afgelopen dagen zijn enkele schapen gedood of gewond aangetroffen in de regio. Mogelijk is de zogenaamde Westhoekwolf hiervoor verantwoordelijk die zich momenteel in de bossen rond Ruiselede en Wingene bevindt. Men doet een oproep om schapen en geiten ’s nachts binnen te houden.

Recent werd er ook een kadaver aangetroffen in de omgeving van de Beukendreef in Wingene. Een experte team probeert momenteel de doodsoorzaak te achterhalen op basis van waarnemingen op het terrein van DNA-analyse. In afwachting van definitief uitsluitsel adviseert het Agentschap Natuur en Bos veehouders in de regio om klein vee, zoals schapen en geiten, ’s nachts tijdelijk op stal te plaatsen.

Schade door wolf

Het Agentschap Natuur & Bos deelt volgende informatie. De komst van de wolf in West en Oost-Vlaanderen is een bijzondere gebeurtenis, maar ze komt niet geheel onverwachts. In het noorden van Frankrijk waren er al eerder wolvenmeldingen. Aangezien wolven makkelijk honderden kilometers per week kunnen afleggen, kan er vandaag overal in Vlaanderen een doortrekkende wolf opduiken. De wolf verkiest ruime leefgebieden met voldoende rust en prooien. Men verwacht dat deze wolf snel terug zal vertrekken.

Momenteel is er geen structureel verhoogd risico van wolvenaanvallen op vee. Dit alles wordt zeer nauwkeurig opgevolgd.

Wie toch een wolf opmerkt kan dit melden via wolf@inbo.be. ANB vraagt om schade door een wolvenaanval binnen de 24 uur te melden via het meldingsformulier dat je op de website kan vinden onder www.natuurenbos.be/wolf/schade. De opgelopen schade die aan de wolf kan worden toegewezen wordt vergoed.