Natuurvereniging Landschap vzw verwelkomt de wolf met open armen: “Maar we moeten landbouwers wel steunen om hun vee te beschermen”

De leden van natuurvereniging Landschap vzw is met goed nieuws opgestaan vanmorgen: na meer dan 200 jaar werd een wolf gespot in onze provincie. En daar is Jan Loos – bestuurder van de vzw en tevens oprichter van de campagne ‘Welkom Wolf’ – heel blij om: “De wolf hoort hier thuis, hij zorgt voor evenwicht in de natuur”

“Al jarenlang beweren jagers dat zij de taak van roofdieren zoals wolven heldhaftig overnemen. Naar mijn mening doen ze dat allesbehalve goed, maar met de terugkeer van de wolven zullen we jagers hopelijk binnenkort niet meer nodig hebben. Wolven zorgen voor een betere biodiversiteit en een balans in het dierenrijk, daar hebben ze geen hulp van mensen bij nodig”, gaat Jan verder.

Tijdelijk verblijf

Hoewel ze bij Landschap vzw blij zijn met de komst van de wolf, ze beseffen dat niet iedereen het roofdier even graag ziet komen. “We moeten realistisch zijn: het is een kwestie van tijd voor de wolf kleinvee gaat aanvallen. Wat wil je ook, de bossen en velden in de Westhoek lopen vol met schapen, geiten, reeën, damherten, konijnen, alpaca’s… Maar nergens is er schrikdraad langs de buitenkant te vinden. We presenteren ons vee dus op een zilveren dienblad aan de wolf, het zou me verbazen moest hij daar ‘nee’ tegen zeggen. Op korte termijn is de enige oplossing om de dieren vanaf de valavond op te hokken, enkel dan zijn ze veilig”, legt de wolvenkenner uit.

Wie een wolf waarneemt wordt aangespoord om dit zo snel mogelijk te melden bij de werkgroep ‘Welkom Wolven’ van Landschap vzw.

Jan is ervan overtuigd dat het verblijf van de wolf van korte duur zal zijn. “Zo’n dier heeft minstens 100 vierkante kilometer rustruimte nodig en daarnaast nog eens evenveel landbouwgebied om rond te lopen en te jagen. In West-Vlaanderen is de ruimte er gewoon niet, daarvoor hebben we te veel verharding. De wolf zal hier even kamperen, maar zal dan andere oorden opzoeken waar wel meer rust en een groter voedselaanbod te vinden is. De kans is wél groot dat er vanaf nu meerdere wolven zijn voorbeeld zullen volgen en via Noord-Frankrijk onze provincie zullen komen verkennen.”

“In bepaalde regio’s krijgen landbouwers subsidies om de wolven te weren, in West-Vlaanderen is dat niet het geval”

Op lange termijn moet er volgens Jan dus nagedacht worden over oplossingen om het vee en de huisdieren van buurtbewoners te beschermen. “In bepaalde risicogebieden in bijvoorbeeld Limburg krijgen mensen subsidies van de Vlaamse overheid om wolfwerende omheiningen te plaatsen. In West-Vlaanderen is dat nog niet het geval. We kunnen dus wel gemakkelijk zeggen dat boeren hun beesten moeten beschermen, maar ik denk dat ze daar voldoende financieel moeten voor ondersteund worden. Ik vrees echter dat ze daar nog even op zullen moeten wachten…”