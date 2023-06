Westhoekwolf wellicht nog niet weg uit West-Vlaanderen: drie schapen aangevallen in Aalter

De Westhoekwolf zit na twee weken in provincie vertoeven wellicht nog altijd dichtt in de buurt. In Oost-Vlaanderen in Aalter zijn maandagmorgen twee dode schapen teruggevonden. Een ander schaap raakte gewond. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de kans groot dat het om een aanval van een wolf ging. DNA-onderzoek van bij de doodgebeten schapen moet nu tonen of het om dezelfde wolf ging, die in Proven in de Westhoek twee weken geleden ook al een schaap aanviel.

Maandagavond 22 mei kon de Westvleterse jager Emile Mourisse (25) in Krombeke bij Poperinge voor het eerst terug de wolf in West-Vlaanderen spotten. Want het was maar liefst 200 jaar geleden dat het dier hier nog gezien werd.

Waarschijnlijk gaat het om dezelfde wolf als begin deze week in Proven. © Facebook Sigrid T'Jaeckx

Wellicht kwam de wolf over de Franse grens en trok die zo twee weken door West-Vlaanderen. Wat later werd de wolf ook gespot in Merkem bij Houthulst. En daarna trok die door naar regio Roeselare en werd hij eind mei waargenomen tussen Egem en Zwevezele.

Doortocht naar Oost-Vlaanderen

De wolf leek dus op doortocht in onze provincie richting Oost-Vlaanderen. Maandagmorgen 5 juni in Aalter werden drie schapen teruggevonden, die aangevallen werden. Twee schapen stierven en eentje raakte gewond. Volgens het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaat het om het werk van de wolf door de typische vraatsporen.

“We zullen het DNA van bij de doodgebeten schapen nu analyseren en vergelijken met het DNA bij het schaap dat eerder werd doodgebeten in Proven in de Westhoek. Zo kunnen we weten of het over exact dezelfde wolf gaat.” Het Agentschap adviseert veehouders in de buurt van Aalter om ‘s nachts het klein vee in de stallen te houden.

Nog niet verdwenen

Wolvenkenner Jan Loos is van mening dat de wolf een goede aanwinst is voor onze natuur. © Landschap vzw

Het is niet omdat de wolf wellicht in Oost-Vlaanderen zit dat die daarom verdwenen is uit onze provincie. “Aalter ligt nog altijd in dezelfde regio als Bulskampveld, waar hij het laatst zou zijn waargenomen”, vertelt Jan Loos, bestuurder van Landschap vzw en tevens oprichter van de campagne ‘Welkom Wolf’. “Het was al meer dan een week geleden dat we een melding hadden gehad over de wolf, maar dat wil niets zeggen. Er is in de streek voldoende voedsel dat hij er even kan blijven hangen en het tijdelijk onderduiken is typisch gedrag van een wolf.”

Maar de kans dat de wolf zich daar definitief zal vestigen, lijkt klein. “Het bosgebied op de grens van West- en Oost-Vlaanderen lijkt voor ons groot, maar voor een wolf is dat net iets te klein. Wellicht zal die later verder doortrekken naar Oost-Vlaanderen of bijvoorbeeld in 1 nacht terug lopen naar Frankrijk. Voorlopig hopen we gewoon dat de wolf zich opnieuw vertoont, zodat we weten waar hij zit en wachten we het DNA-onderzoek af”, besluit Jan.

Wie denkt dat ze de wolf hebben gezien, mag hiervan altijd een foto doorsturen naar het mailadres wolven@landschapvzw.be of naar Jan Loos via het nummer 0495/32.53.30. Meer informatie kan je terugvinden op de website van Landschap vzw.