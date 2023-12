“Had ramp kunnen zijn”: Schone Schaapjes deze lente bijna opgeschrikt door wolf

Koen Maertens van vakantiehoeve Open Huis, organisator van familiebeurs Schone Schaapjes, kreeg eind mei af te rekenen met de dreiging van de Midwestwolf. “Hij kwam steeds dichterbij en de alarmbellen gingen af.” Onze keuze voor hét Stadens nieuwsfeit van 2023.

De Midwestwolf werd eerst gespot in de Poperingse deelgemeente Krombeke. Het dier beet in Proven ook een schaap dood. “Aanvankelijk was de wolf dus nog een flink stuk van hier verwijderd”, vertelt Koen Maertens. “Toen ik via de media vernam dat de wolf in Merkem gespot was, gingen de alarmbellen af. Open Huis is immers ook een actieve schapenboerderij. Ter gelegenheid van Schone Schaapjes verbleven er nog meer schapen dan gewoonlijk. Daarnaast overnachtten er ook alpaca’s, neerhofdieren en roofvogels van de roofvogelshow die er drie dagen lang werd opgevoerd. Die dieren zijn natuurlijk van grote waarde voor de eigenaars. Ik voelde dan ook een grote verantwoordelijkheid naar de dieren en hun eigenaars toe. We namen onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo lieten we de verlichting ’s nachts branden, werden er getrainde honden ingezet, werden er infraroodcamera’s geplaatst en waren er ook afwisselende nachtpatrouilles”.

Slachting vermeden

De wolf werd tijdens Schone Schaapjes gespot aan de Roeselaarse ring en tussen Egem en Zwevezele. “Gelukkig is de wolf verder getrokken zonder even goeiedag te komen zeggen”, aldus Koen Maertens. “De veiligheidsmaatregelen waren achteraf bekeken zeker niet overdreven. Als de wolf tijdens Schone Schaapjes binnen was geraakt, dan was het hier een slachting geweest. Het was de tweede crisis in 17 jaar Schone Schaapjes. Goed 10 jaar geleden werden we ’s nachts tijdens een storm geconfronteerd met een valwind die over een afstand van ongeveer 20 meter alle tenten wegblies. Daarnaast was er een modderstroom die vanaf Stadenberg het beursterrein binnen stroomde. Dankzij de samenwerking tussen brandweer, civiele bescherming en standhouders slaagden we er in de beurs ’s anderendaags toch terug te openen. In dergelijke crisissen is solidariteit heel belangrijk. Dat was ook nu met de wolf het geval. Alleen kan je niks doen. Het is belangrijk mensen rond je te hebben. De kracht van mensen samen is buitengewoon.”