Van rijkswachtkazerne tot frietkot: vader Jürgen Braem en zonen Jasper en Jarne runnen bekende Frituur Trappenhuisje in Merkem

In de Kouterstraat 63 in Merkem bij Houthulst staan twee zonen en hun vader in Frituur Trappenhuisje klaar om hun klanten lekkere frietjes te serveren. Vader Jürgen Braem (51) is instructeur autorijles maar werkt op vrijdag en zondag mee in de frituur, zoon Jasper ( 20) is verzekeringsadviseur maar steekt vrijdagavond en in het weekend een handje toe en zoon Jarne (22) werkt fulltime in de frituur.

“Het was altijd al onze droom om iets in de horeca te doen. Toen dit pand verkocht werd, hebben we niet geaarzeld. Merkem is voor ons terug naar de geboorteplaats. Dit pand hier was vroeger de rijkswachtkazerne van Merkem, we hebben het aangekocht en tot een ruime en huiselijke frituur veranderd”, aldus Jarne. “We zijn hier gestart op 2 april 2021. Ik heb geen studies in die richting gevolgd maar we kregen wel heel wat advies van een deskundige.”

Heel wat specialiteiten

Al snel genoot de frituur een goede reputatie en kon ze bogen op een vast cliënteel. “We zijn nu toch al een hele poos bezig en zijn dankbaar dat de klanten terugkomen. Vaak komen ze ook voor onze specialiteiten zoals op zondag de kip aan ’t spit met eigen zelf gemaakte kruidenmengeling. Ook onze eigen gemaakte tartaar is een hit, net als onze burgers. We hebben een 9-tal huisgemaakte en originele burgers die volledig door ons ontwikkeld en verfijnd werd zoals de Trapburger. Daarnaast worden onze frietjes ook geprezen door de klanten. Het spreekt voor zich dat men hier ook terecht kan voor de traditionele frituursnacks en voor de kindjes is er de smulbox”, vertelt Jürgen.

“Voor de kip aan ’t spit met eigen kruidenmengeling op zondag is reserveren nodig” – zaakvoerder en vader Jürgen Braem

“Het is mogelijk om vooraf te reserveren en vooral voor kip aan ’t spit is dit nodig. Online bestellen, is niet duurder dan hier ter plaatse bestellen, er wordt niets aangerekend voor het reserveren. En we zijn de klanten dankbaar die begripvol zijn als de bestelling eens iets later is dan voorzien.”

Gezellige eetruimte

“Kwaliteit, klantvriendelijkheid, orde en netheid zijn voor ons heel belangrijk. We willen dat de klanten hier tevreden buiten gaan, dat het hen gesmaakt heeft. Je kan uiteraard afhalen maar ook ter plaatse eten: we zorgden voor een sfeervolle en gezellige eetruimte met gezellige tafels en zachte zetels. En wie nog even wil blijven nakaarten, kan dat bij een kopje koffie, een softijsje of een biertje”, vertelt Jasper. “Wij vinden het alle drie even fijn om in de frituur te werken. Samen met één flexi die heel goed meewerkt, kunnen we een goede service garanderen.”

Tevreden klanten

Alle drie, vader en zoons zijn goed ingewerkt in het ritme van de zaak. “Dat is ideaal, zo kunnen we elkaar vervangen indien nodig”, aldus Jarne. “We doen het ook allen even graag en halen het meest voldoening uit de tevredenheid van de klanten. Het contact met de klanten en het kennen van hun voorkeuren zijn dingen die het mooist zijn aan onze job. En we zijn hen heel dankbaar want we hebben heel leuke en goede klanten.”

De openingsuren van Frituur Trappenhuisje zijn tijdens het zomeruur van april tot 1 oktober: gesloten op maandag en dinsdag, op woensdag en donderdag open van 11.30-13.30 uur en van 17.30-21.30 uur. Op vrijdag van 11.30-13.30 en van 17.30-22 uur, op zaterdag van 11.30-13.30 uur en van 17.30-22 uur, op zondag van 11.30-13.30 uur en van 17.30-21.30 uur. Tijdens het winteruur op maandag en dinsdag gesloten, iedere dag in de voormiddag open van 11.30-13-30 uur. en op woensdag en donderdag van 17.30-21 uur, op vrijdag van 17.30-22 uur op zaterdag van 17.30-21.30 uur en op zondag van 17.30-21 uur.