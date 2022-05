Philippe Serruys (Gouden Harynck) is ster kwijt: “Ik sluit mijn restaurant eind dit jaar”

Een kwarteeuw lang had De Gouden Harynck in Brugge een Michelinster. In de nieuwe gids is dit restaurant niet meer te vinden. “Ik sluit mijn zaak eind dit jaar”, zegt chef Philippe Serruys (68).

“Ik had de directie van Michelin op voorhand verwittigd”, vertelt chef Philippe Serruys. “Was het nog de moeite om voor een half jaar in die gids te prijken? Normaal gezien komt Michelin in november uit, nu was die uitgave verlaat tot mei. Bijgevolg zijn er geen inspecteurs meer over de vloer geweest.”

Op zijn 24ste, in 1977, startte Philippe Serruys samen met zijn vrouw Maryke Van Damme restaurant Den Gouden Harynck in Groeninge op. In 1996 behaalde hij voor het eerst een Michelinster, die tot nu onafgebroken op zijn historische gevel prijkte.

Beroemdheden

Vele beroemdheden kwamen eten in restaurant Den Gouden Harynck, dat vermeld wordt in Sire, geef mij 100 dagen, het boek van voormalig Wetstraat-journalist Hugo De Ridder. Tijdens de langste regeringscrisis die ons land kende – in 1987 – hielden de politieke tenoren Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene samen met journalisten Frans Verleyen (Knack) en Hugo De Ridder (De Standaard) er een lunchvergadering. In De Ridders boek staat dat Wilfried Martens vanuit Den Gouden Harynck naar het Koninklijk Paleis belde om het hof te informeren dat hij premier wou worden en het land uit de crisis wou redden.

Prins Filip

Acteur Jean-Claude Van Damme, ondernemer Carlo De Benedetti en prins Filip dineerden er. Prinses Astrid gaf er een privéfeestje. Koning Albert II stond voor een gesloten deur, want hij belde op de sluitingsdag aan…

“Het meervoud van lef is leven”, zegt chef Philippe Serruys. Samen met zijn vrouw Maryke wil hij aan een nieuw hoofdstuk beginnen. “Dat doen we niet zonder het verhaal van Den Gouden Harynck mooi af te sluiten. We zijn een boek aan het afwerken. Met een aantal best of-recepten, maar ook met verhalen en anekdotes van bekende klanten. Jools Holland, Raymond, Youp van ’t Hek en Kamagurka werken daaraan mee”, vervolgt Philippe Serruys.

“We werken hier met vijf mensen, onze personeelsleden zijn Den Gouden Harynck al meer dan dertig jaar trouw. Dat is uniek in de horeca! Keukenhulp Marinka Welvaert, sommelier en maître d’hôtel Rik Van Moorhem en demi-chef Michel Deroo zijn na al die jaren familie geworden”, besluit de chef.