Chef De Herborist vrijdag getrouwd, vandaag na 20 jaar Michelinster kwijt: “Ontgoocheld, maar niet kwaad”

Alex Hanbuckers, chef-kok van Auberge De Herborist in Sint-Andries, reageert lichtjes ontgoocheld op het verlies van zijn Michelinster: “Het voelt wat vreemd aan, na twintig jaar met een ster. Maar ik heb al een andere ster, mijn vrouw Evy Delaey, met wie ik vrijdag in het huwelijksbootje gestapt ben.”

Voor de Brugse chef-kok Alex Hanbuckers is het leven dezer dagen een rollercoaster: in februari verloor hij zijn papa Arnold Hanbuckers, vrijdag huwde hij met zijn vriendin Evy Delaey en maandag verloor hij na twintig jaar zijn Michelinster.

“Uiteraard ben ik ontgoocheld, maar ik ben niet kwaad. Want ik heb er een andere ster bij, mijn echtgenote. Na zestien jaar samenzijn ben ik met mijn vriendin gehuwd”, glimlacht Alex Hanbucker (49). “Auberge De Herborist heeft in zijn dertigjarig bestaan al een mooi parcours afgelegd, met twintig jaar lang een Michelinster, waarvan achttien jaar onder mijn eigen naam.”

Foutje?

“Ik moet dan ook de inspecteurs van Michelin bedanken, want ze zijn hier al zo lang klant bij ons. Hetgeen ik opgebouwd heb, dank ik aan mijn team. Dat we nu geen ster meer hebben, daar lig ik niet van wakker. De reden voor dat verlies? Die ken ik niet, over twee maanden heb ik een gesprek met de inspecteurs en kan ik hun rapport inkijken. Zelf ben ik altijd aanwezig in mijn zaak, als er iets fout is gelopen, neem ik alle verantwoordelijkheid op mij. Want ik heb mijn personeel op geen enkel foutje kunnen betrappen.”

Voortdoen

“Wat er ook van zij, wij zullen ons concept nu niet veranderen. We hebben een trouw cliënteel, onze visie op het culinaire zal niet veranderen. Zo erg is het allemaal niet, voor jonge chefs die plots een ster hebben, veel investeren en dan die ster opnieuw verliezen, wanneer die investeringen nog niet afgeschreven zijn, is het veel erger dan voor mij. Wees gerust: we doe voort, we denken er niet aan om te stoppen!”