“We willen de wereld veroveren met onze lekkernij”: bij Lipcas uit Zwevezele rollen iedere dag duizenden kilo’s pannenkoeken van de band

Zondag vieren we Maria Lichtmis en de traditie wil dat we dan massaal pannenkoeken serveren. Veel kans dat die lekkernij uit de Wingense deelgemeente Zwevezele komt, waar Lipcas ze al meer dan zestig jaar mooi goudbruin bakt. “Geen mooier compliment dan te horen dat het gesmaakt heeft.”

Maria Lichtmis draagt een lange traditie met zich mee. Exact veertig dagen na Kerstmis herdenken we dat Jezus Christus, als pasgeborene, in een Joodse tempel aan God opgedragen wordt. In onze contreien is het de gewoonte om die dag pannenkoeken op tafel te zetten, want de vorm en kleur verwijzen naar de zon en licht. En wie op Lichtmis pannenkoeken smult, gaat en voorspoedig jaar tegemoet, zo luidt de volkswijsheid.

“2 februari zorgt jaar na jaar voor een piek in onze verkoopcijfers”, glimlacht Ruben Casteleyn (35), chief operating officer en vierde generatie bij Lipcas in Zwevezele. Die naam is trouwens aan samentrekking van Peter Casteleyn en Ingried Lips, Rubens ouders die samen met Daniël Lips zich jarenlang voor het bedrijf hebben ingezet.

Smaak staat voorop

“Onze geschiedenis gaat een goeie zestig jaar terug. Vandaag focussen we ons op de productie van pannenkoeken en poffertjes. We hebben een eigen Lipcas-merk, maar werken als private label ook erg vaak op maat van de klant. Die kan de receptuur volledig naar eigen believen laten aanpassen. Iets zoeter, een grotere of kleinere vorm… Alles is mogelijk bij ons.”

Hoeveel pannenkoeken er jaarlijks de grote atelierpoorten verlaten, is een goed bewaard geheim. “Maar het gaat toch om enkele tienduizenden kilo’s per dag”, glimlacht Ruben. En die gaan naar heel wat verschillenden klantenprofielen. “Heel wat supermarktketens in eigen land kloppen bij ons aan, maar ook uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland… Spanje en Duitsland zijn dan weer groeimarkten. De komende jaren willen we onze internationale actieradius verder uitbreiden.”

“We zijn erg flexibel. Onmogelijk is een woord dat hier nooit valt”

De grootste afzetmarkt is het Verenigd Koninkrijk, valt te horen. “Daar gaat een groot deel van onze volledige productie naartoe.”

De troeven van Lipcas, daar hoeft Ruben niet lang over na te denken. “We zijn erg flexibel. Wat de klant wenst, daar gaan we voor de volle honderd procent voor. Onmogelijk is een woord dat hier nooit valt. We hebben ook een uitgebreide R&D-afdeling en zorgen vooral dat onze producten lékker zijn. Want daar staat of valt uiteraard alles mee. Geen mooier compliment dan horen dat het gesmaakt heeft, toch?”

Opgeveerd na zware brand

Vandaag huist Lipcas in een nagelnieuw gebouw, maar in juni 2022 legde een bijzonder zware brand hun vertrouwde site volledig in de as. “Een erg zware klap”, blikt Ruben terug. “Er schoot letterlijk niks meer over van ons bedrijf, maar we weigerden de handdoek te gooien. We zochten en vonden een nieuwe locatie om Lipcas 2.0 te bouwen en konden hier in oktober 2023 van start gaan.”

“Sindsdien timmeren we met onze 25-koppige ploeg aan de weg terug. Nu hebben we een state of the art-productiefaciliteit, die bovendien erg geautomatiseerd is. We zijn gewapend om de toekomst tegemoet te gaan. En Maria Lichtmis te vieren”, knipoogt hij.

Die iets minder bekende katholieke feestdag dragen ze bij Lipcas hoog in het vaandel. “Pure promotie voor wat we hier elke dag opnieuw doen”, klinkt het. “De pannenkoeken worden die dag in de spotlights geplaatst. Volledig terecht, want het product is zo veelzijdig. In België genieten we van onze pannenkoek met wat suiker, confituur of chocopasta, maar in heel wat andere landen vormt hij de basis voor een volwaardige hartige maaltijd. Pannenkoeken kan je zowel ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds of als tussendoortje inplannen. En ze zijn ook nog eens voor iedereen betaalbaar. Enorm veelzijdig, dus.”

Gamma uitbreiden

En proeft Ruben zelf regelmatig nog van een pannenkoek? “Letterlijk elke dag”, vertelt hij met pretoogjes. “Om kwaliteitscontrole uit te voeren, maar ook omdat ik ze hemels lekker vind. Ik speel basket bij BBC De Westhoek, hier in Zwevezele. En voor elke match staat er een pannenkoek op het menu. Omdat de suikers en koolhydraten snel én lang werken. Het liefst doe ik er wat Luikse stroop of honing op. Het water komt me nu al in de mond.”

De komende jaren wil Ruben het Lipcas-gamma verder uitbreiden. “We hebben nog een heleboel ideeën in de pijplijn. Ons ultieme doel is om de hele wereld met onze Zwevezeelse pannenkoeken te veroveren.”