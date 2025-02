“Er is nochtans altijd werk in ‘den bouw’”: Voor het eerst in tien jaar meer stoppers dan starters in bouwsector

Vorig jaar zijn er in West-Vlaanderen voor het eerst in tien jaar tijd meer zelfstandige vaklui in de bouwsector gestopt dan dat er gestart zijn. 1.667 (jonge) zelfstandigen gingen van start, maar 1.720 sectorgenoten hielden ermee op. Al is er ook goed nieuws: het aantal leerlingen in bouwgerelateerde opleidingen zit opnieuw in de lift.

Op zoek naar een vloerder, metser of loodgieter? De vijver om uit te vissen is sinds vorig jaar wat kleiner geworden, tonen de statistieken van Trends Business Information aan.

In 2024 hebben 1.720 zelfstandigen in de (ver)bouwsector een punt achter hun activiteiten gezet, tegenover 1.667 net opgestarte bedrijven. Met andere woorden: 53 stoppers – of 3,08 procent – meer dan starters.

Positieve kanttekening is dat er in West-Vlaanderen het kleinste aantal faillissementen onder alle stoppers te vinden is: 210 of 12 procent van het totale aantal ondernemingen die de werkplunje aan de haak hingen.

“Dit is mijn droomjob. Ik haal uit elk project veel voldoening en ben altijd ‘preus’ wanneer ik het resultaat aan de klant kan tonen” – Siebe Swertvaegher, jonge zelfstandig vloerder

Voor het eerst in tien jaar tijd worden we met een negatieve evolutie geconfronteerd, al valt er ook goed nieuws te rapen. In onze technische en beroepsscholen stijgt het aantal leerlingen en bouwgerelateerde opleidingen opnieuw.

In het schooljaar 2019-2020 volgden 6.666 jonge West-Vlamingen een traject als pakweg dakwerker, elektricien, schilder of metser. Dit schooljaar zijn dat er al 7.492. Dat blijkt uit cijfers van Onderwijs Vlaanderen.

Zelfstandig bestaan

Die leerlingen zetten nog steeds de stap richting een zelfstandig bestaan. “Goed dat er opnieuw extra instroom op komst is”, juicht Siebe Swertvaegher (20) de recente onderwijsdata toe. De jonge Ingelmunsternaar startte na zijn secundaire schooljaren als zelfstandig vloerder. En heeft daar nog geen seconde spijt van.

© Frank Meurisse

“Het is mijn droomjob. Ik had al snel voor mezelf uitgemaakt dat ik niet voor een baas wilde werken. Mijn vader Pieter runt zelf al jaren een eigen vloerderszaak en hij heeft me de knepen van het vak geleerd. Nu ben ik trots om in zijn voetsporen te kunnen treden.”

Voldoening

Siebe ziet alleen maar voordelen aan een bestaan als zelfstandige. “Het zorgt gewoon voor meer verantwoordelijkheid. Elke opdracht behandel ik met de grootste zorg en oog voor elk klein detail. Je leert snel veel discipline aan de dag leggen, want je bent immers voor eigen rekening en zaak aan de slag.”

“Ik haal ook heel veel voldoening uit elk project. Je máákt iets. Daar complimenten voor krijgen, is het mooiste dat er is. Ik ben altijd preus wanneer ik het resultaat aan de klant kan tonen.”

De vloerder kan het jongeren alleen maar aanraden om een bouwgerelateerde opleiding te volgen. “Het cliché dat er in de bouw altijd werk is, klopt. Werkzekerheid ten top. En als zelfstandige geef je jezelf alle kansen om te groeien. Mijn ultieme droom is om mijn eenmanszaak verder uit te bouwen, op termijn enkele mensen in dienst te nemen en een eigen tegelbedrijf op te richten. Daar werk ik elke dag keihard voor.”