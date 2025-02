“Recordprijzen zorgen zelfs voor wachtrijen”: Ook bij ons heerst er goudkoorts

De goudprijs schurkt nu al wekenlang tegen een recordprijs van 90.000 euro per kilo aan, met dank aan Donald Trumps plannen om torenhoge invoerheffingen in te voeren. Daardoor is het bij de goudwisselkantoren drukker dan ooit. Dat merkt ook Sarah Xiaoyun Lin (46), die in Brugge al ruim tien jaar actief is. “Dit heb ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt.”

Bij het schrijven van dit stuk rondde de prijs van een kilo goud net niet de kaap van de magische 90.000 euro, een tiental dagen geleden ging die er zelfs vlotjes over. Een jaar geleden bedroeg die nog zo’n 60.000 euro, vijf jaar eerder moest je nog genoegen nemen van 45.000 euro per kilo.

“En wie twintig jaar geleden wat goud aanschafte, kon dat nog aan amper 11.000 euro per kilo doen”, zegt Sarah Xiaoyun Lin, een Bruggelinge met Chinese roots die al jaren in het vak zit.

Langs de statige Filips de Goedelaan runt ze Ruxiagold, een kantoor dat zich focust op de aankoop van edelmetalen. “Zilver, diamanten, parels, maar toch vooral goud”, legt ze uit.

“Ik moet erg vaak zeggen dat dit de hoogste prijs is die ik ook heb gezien. Om die even later opnieuw naar boven te zien klimmen”

“Ik heb best wel wat ervaring in de sector, maar wat nu gebeurt, heb ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt. Deze prijzen zijn ongezien. En heel veel mensen willen van deze hausse een graantje meepikken.”

Nieuw publiek

De meest recente koersstijging is grotendeels het werk van de Amerikaanse president Trump. Hij lanceerde het idee om de importtarieven op staal en aluminium tot 25 procent te verhogen, naast een resem andere financiële maatregelen. “Goud is nu eenmaal erg gevoelig voor wat er in de wereld gebeurt”, duidt Sarah.

“De coronapandemie, de oorlogen in Oekraïne en Gaza, het economische klimaat dat nu al een hele poos onzeker blijft… Dan zien je dat beleggers steeds meer op goud focussen, want dat is nu eenmaal een erg veilige belegging met een zekere basiswaarde. En daardoor schiet de prijs de hoogte in.”

© Tom Brinckman

Met als gevolg dat steeds meer mensen in hun juwelenlades duiken. “Het gebeurt regelmatig dat mensen hier staan aan te schuiven. Ik zie vooral iets oudere mensen over de vloer komen. Zestigplussers die willen weten hoeveel bepaalde juwelen of ringen vandaag waard zijn.”

“Ik voer telkens een grondige analyse en taxatie uit. Volledig gratis en zonder mensen te pushen om te verkopen. Maar ik maak hen wel duidelijk dat de goudprijs elke dag kan veranderen. Zelfs meerdere keren per dag. Ik moet erg vaak zeggen dat dit de hoogste prijs is die ik ook heb gezien. Om die even later opnieuw naar boven te zien klimmen.”

Trouwringen

Sarah ziet zo goed als elke dag nieuwe gezichten. “Vroeger had ik veel vaste klanten, nu word ik door een nieuw publiek ontdekt. En die help ik uiteraard zeer graag, altijd met de nodige discretie. Hier lopen we niet te koop met wat we doen, maar voor veel mensen is dit de uitgelezen kans om dat bestofte hangertje of schapulierke boven water te brengen en in euro’s om te zetten.”

Sarah ziet mensen ook langskomen na het overlijden van een familielid. “De juwelen zijn niet meteen onder de erfgenamen te verdelen, daarom wordt alles verkocht en krijgt eenieder zijn deel van de opbrengst. Af en toe kloppen ook mensen aan die gewoon snel geld nodig hebben. Ik neem de waren onder de loep en betaal uit.”

“Ooit kwam een koppel hun trouwringen verkopen. Ze hadden erg dringend nood aan geld. Op zo’n momenten breekt mijn hart. Ik heb toen een iets hoger bedrag dan de dagprijs gegeven”

Niet in cash, maar via overschrijving. “Tot 1 april vorig jaar mochten we nog 400 euro in contanten overhandigen, nu moet alles via overschrijving. Ik maak er een punt van om die altijd zo snel mogelijk uit te voeren.”

Eén bezoek zal Sarah altijd bijblijven, zegt ze. “Ooit zat hier een koppel voor mij, hun trouwringen in de hand. Ik zie wel vaker mensen die na een echtscheiding hun gouden ring van de hand willen doen, maar dit was nog een echtpaar. Ze hadden gewoon erg dringend nood aan geld. Op zo’n momenten breekt mijn hart, want dan word je echt met de financiële ellende geconfronteerd. Ik heb toen ook een iets hoger bedrag dan de dagprijs gegeven.”

Richting 100.000 euro

Het einde is trouwens nog niet in zicht, meent Sarah. “Ik zie de koers richting 100.000 euro per kilo doorstomen, want onze wereld blaakt momenteel niet van stabiliteit. En in zo’n omgeving doet goud het altijd goed.”

Het goud dat Sarah aankoopt, gaat naar een smelterij in Antwerpen. “En van daaruit komt het opnieuw in de sector terecht, bijvoorbeeld om nieuwe juwelen te smeden. Op dat vlak zijn we een onderdeel van een erg circulaire economie. Terecht, want elke gram van onze geliefde grondstof is vandaag – letterlijk en figuurlijk – goud waard.”