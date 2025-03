“Dit moet bedevaartsoord voor chocoladefans worden”: Chocolatier Vandenbulcke in Kortrijk opent eigen interactief belevingscentrum

‘Sjakie en de Chocoladefabriek’, maar dan in levende lijve. Wie bij Chocolatier Vandenbulcke in de Kortrijkse deelgemeente Heule over de vloer komt, wordt haast letterlijk in de wondere wereld van chocolade ondergedompeld. Het familiebedrijf opende met The Chocolate Trail recent een eigen interactief belevingscentrum en wil jaarlijks 10.000 bezoekers trekken. “We zijn verliefd op wat we doen”, zegt ceo Jelle Vandenbulcke. “En die passie willen we met de hele wereld delen.”

Jezelf laten omtoveren in een Petit Melo-praline, je eigen chocoladeverpakking ontwerpen of een Instagramwaardige foto nemen: het zijn maar enkele hoogtepunten van The Chocolate Trail, het nagelnieuwe interactieve belevingscentrum van Chocolatier Vandenbulcke.

Het familiebedrijf, dat intussen aan de derde generatie toe is, zag het levenslicht in 1949. “André Vandenbulcke en Olga Vandeweege, onze grootouders, openden toen een winkeltje aan de Kortrijkse Menenpoort waar ze ook snoep en chocolade verkochten”, legt Jelle Vandenbulcke (43) uit. Hij is ceo chocolate executive officer, zoals hij het zelf omschrijft zijn neven Luk en Bert zijn respectievelijk actief als product- en R&D-manager en supply chain manager.

“Toen in 1958 hun truffelleverancier verdween, is onze oma die zelf beginnen te maken. Op een biljarttafel, met een chocoladebak waar ze truffel per truffel in onderdompelde. Het deeg kneedde ze op de verwarming, geholpen door haar zonen Philippe en Marc. Was die leverancier destijds niet uitgevallen, dan zaten we hier misschien niet”, knipoogt hij.

Respect voor cacaoboeren

Vandaag is Chocolatier Vandenbulcke een uit de kluiten gewassen kmo met 44 medewerkers en een jaaromzet van om en bij de 15 miljoen euro. In hartje Heule staat een state-of-the-artatelier met drie productielijnen, waar jaarlijks 1,2 tot 1,5 miljoen kilo chocolade tot absolute lekkernijen wordt omgetoverd.

“Onze ingrediënten moeten van topkwaliteit zijn”, benadrukt Jelle. “Die vormen de basis van ons verhaal. Onze cacaobonen halen we voornamelijk uit Ivoorkust en Ghana en we werken bewust volgens het fairtradeprincipe. Een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Want zonder de cacaoboeren kunnen wij niet werken. Daar zijn we ons zeer goed van bewust.”

De creaties van de familie Vandenbulcke worden wereldwijd geapprecieerd. Twintig procent blijft in België, de rest wordt naar alle windstreken verscheept. “Japan, de Verenigde Staten, maar ook buurlanden als Nederland en Frankrijk, bijvoorbeeld. We leveren aan alle grote supermarkten. Daar liggen we zowel onder onze eigen merknaam als private label in de rekken.”

“Jong en oud is gek op chocolade, wij maken een geluksproduct”

Dé troef van Chocolatier Vandenbulcke is hun zin voor vernieuwing, valt te horen. “Onze baseline is niet voor niets Belgian Chocolate Innovators. We gaan altijd op zoek naar nieuwe toepassingen, hebben een neus voor leuke verpakkingen… Onze R&D-afdeling, onder leiding van Luk die ook zelf chocolatier is vormt het kloppende hart van ons bedrijf. En we zijn ook trots op onze roots. Onze chocolade is op-en-top Belgisch, alles wordt hier in Heule gemaakt. Daarom prijkt de Belgische driekleur op elk doosje dat hier de deur uit gaat.”

De opening van The Chocolate Trail is een nieuwe stap die Chocolatier Vandenbulcke zet als trendsetter in de sector. “We wilden de consument nog nauwer bij ons betrekken”, vervolgt Jelle. © Joke Couvreur

Dat innovatieve karakter wordt van generatie op generatie doorgegeven. “Onze grootouders lanceerden hier mee de truffel, de tweede generatie zette zijn schouders onder de zeevruchten vandaag goed voor vijftig procent van onze omzet en wij hebben Petit Melo en Pulp ’n Choc boven de doopvont gehouden. Beide zijn al op ISM in Keulen, de grootste beurs voor sweets and snacks, in de prijzen gevallen.”

Die eerste is een praline met suikerschuim in tal van smaken. “Van mokka over framboos tot speculoos. We hebben het concept vijf jaar geleden opgestart en Petit Melo is niet meer weg te denken uit wat we doen. Het is goed voor een derde van onze omzet. Ons duurzame karakter zetten we dan weer met Pulp ’n Choc in de verf. Daar gebruiken we de cacaopulp als vulling, met een verrassend lekker resultaat. Die pulp is eigenlijk een restproduct, wij gingen op zoek naar een manier om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Met succes.”

Brede doelgroep

De opening van The Chocolate Trail is een nieuwe stap die Chocolatier Vandenbulcke zet als trendsetter in de sector. “We wilden de consument nog nauwer bij ons betrekken”, vervolgt Jelle. “Het idee voor een eigen belevingscentrum kwam in de zomer van 2023 voor het eerst op tafel, in augustus vorig jaar zijn we beginnen bouwen.

De totale investering bedroeg 2,3 miljoen euro, waarvan 576.000 euro relancesteun van Toerisme Vlaanderen. “We zijn in de wolken met het resultaat, want het overtreft zelfs onze grootste verwachtingen. Het plaatje klopt volledig. We nemen de mensen mee in bad. Letterlijk zelfs, want je kan het ballenbad induiken.”

“Doel is om jaarlijks 10.000 bezoekers per jaar naar Heule te lokken. “Een haalbaar cijfer, want onze doelgroep is zeer breed. Jong en oud is gek op chocolade, wij maken een geluksproduct. We mikken op verenigingen, scholen, bedrijven, maar je kan The Chocolate Trail ook perfect met vrienden of je gezin bezoeken. Dit moet een bedevaartsoord voor chocoladefanaten worden.”

Proeven

De komende jaren wil Jelle gestaag verder groeien. “We mogen al vier jaar een stijging met dubbele cijfers noteren. Het is onze ambitie om tegen 2029 een omzet van 20 miljoen euro te noteren. Blijven investeren en innoveren, zoals we al bijna tachtig jaar doen. En blijven proeven. Om de kwaliteit te controleren, maar ook omdat het gewoon smáákt. Ik las drie proefmomenten per dag in. Dat zouden er makkelijk meer kunnen zijn, maar ik waak erover dat ik daar niet over ga. Het is veel te lekker.”