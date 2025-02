“In 2026 willen we kaap van duizend hotelkamers ronden”: C-Hotels opent in maart elfde hotel aan onze kust

Tien jaar nadat C-Hotels het levenslicht zag, is het meer dan ooit de toonaangevende hotelgroep aan onze kust. Eind maart zwaait met The Ostendian het elfde hotel de deuren open en stilaan richt de keten zich ook op het binnenland. “Het mooiste compliment? Dat mensen je zeggen dat het góéd was.”

Nooit zou Xavier Vercaemst (43), ceo van C-Hotels, in de hotelsector aan de slag gaan. Hij groeide op in het bekende Hotel Burlington in de Kapellestraat in hartje Oostende, waar zijn ouders vrijwel de klok rond aan de slag waren.

“Ik heb ze altijd aan het werk gezien”, glimlacht hij, terwijl hij ons in Andromeda ontvangt. Het iconische hotel op de zeedijk van de Koningin der Badsteden lag mee aan de basis van de start van C-Hotels, maar daarover later meer.

De Oostendenaar had aanvankelijk een ander leven voor ogen en met een bedrijfsbeheer- en marketingdiploma op zak nam hij afscheid van de schoolbanken. “Zo’n twintig jaar geleden werd mijn oom ziek. Hij runde in Middelkerke Hotel Excelsior en ik kreeg de vraag om zijn rol tijdelijk over te nemen.”

“Het werkte volgens de kamer en ontbijt-formule en daar merkte ik dat het wél mogelijk was om het hotelwezen met een sociaal leven te combineren. Ik voelde ook dat het wereldje me wel lag. Je komt onder het volk, je ziet veel blije gezichten…”

Schoolpoort

In 2007 kreeg Xavier, samen met zijn vrouw Inge Decuypere, de kans om Hotel Burlington van zijn ouders over te nemen. “Een no-brainer”, zegt hij daarover. “Burlington is de bakermat van onze familiebusiness en het gaf ons ook de kans om de zaken wat te spreiden. Excelsior in Middelkerke was tijdens de wintermaanden nogal doods, Oostende is een bruisende stad.”

“Elk hotel heeft zijn eigenheid. Eenheidsworst zal je bij ons niet aantreffen”

In 2009 konden ze ook de helft van Excelsior zelf overnemen. Het koppel renoveerde de twee plekken en was ervan overtuigd dat ze daarmee de handen vol zouden hebben. “Maar op het feestje voor mijn dertigste verjaardag kreeg ik plots te horen dat den Andromeda te koop stond”, gaat hij verder.

“Het hotel is al sinds 1982 een begrip aan onze kust en ik had er in een ver verleden als dj nog een personeelsfeest opgeluisterd. Het was een kans die we absoluut niet konden laten liggen. In 2014 was de overname een feit en brachten we onze drie hotels onder één koepel. C-Hotels was geboren.”

Xavier Vercaemst. © Joke Couvreur

Diezelfde periode kruiste het pad van Xavier en Inge met dat van Jan Dobbealere en Stefanie Surmont, een echtpaar dat met West Bay en Zeegalm twee hotels in Westende had. “We leerden elkaar kennen aan de schoolpoort van het Sint-Lutgardisinstituut in Westende, waar onze kinderen in de klas zaten.”

“Er was meteen een klik op menselijk vlak en ook op zakelijk niveau vonden we elkaar snel. We besloten onze krachten en knowhow te bundelen.” Medio 2016 volgde met Helios in Blankenberge een eerste gezamenlijke project. “En de trein is sindsdien niet meer gestopt.”

Vast recept

Vandaag telt C-Hotels elf hotels: vijf in Oostende, vier in Middelkerke en telkens een in Blankenberge en De Panne. “Dat hadden we destijds nooit durven denken”, geeft Xavier toe. “Maar we zijn altijd op zoek gegaan naar opportuniteiten.”

Volgens een vast recept: C-Hotels wordt telkens ook eigenaar van het pand in kwestie en tekent voor een grondige renovatie. “Waarbij we voor een unieke look & feel kiezen. Elk hotel heeft zijn eigenheid. Eenheidsworst zal je bij ons niet aantreffen.” Enkel van Silt in Middelkerke heeft C-Hotels de bakstenen niet in portefeuille. “Daar werken we met een concessie voor dertig jaar.”

Een beeld van Hotel Rosa in Oostende. © C-Hotels

Die schaalgrootte biedt een pak voordelen. “Zo kunnen we bijvoorbeeld de beste software aanschaffen en die op groepsniveau uitrollen. Als zelfstandig uitbater van één hotel zou dat te hoog gegrepen zijn.”

“Wie bij ons verblijft, moet altijd een waw-ervaring hebben. Kwaliteit staat voorop”

De vier roergangers hebben elk een duidelijk omschreven functie. Xavier is ceo, Inge focust op de hotelconcepten en verkoop, Jan volgt de (ver)bouwprojecten op en Stefanie bekommert zich om het HR-luik. “Zo zien we ten allen tijde het bos door de bomen, want kwaliteit staat voorop. C-Hotels moet een keurmerk zijn. Wie bij ons verblijft, moet een waw-ervaring hebben. Eén die op elke locatie ook net iets anders zal zijn.”

Airbnb aan banden

Het verhaal van C-Hotels is allesbehalve afgerond, benadrukt Xavier. “Met The Ostendian plaatsen we een mooie voorlopige kers op onze taart, maar we blijven keihard werken. Op vlak van duurzaamheid investeren we al een hele poos fors, maar daar lopen we niet zo mee te koop.”

“Al trekken we in Rosa in Oostende wel volop de ecologische kaart. Glazen die gemaakt zijn van gerecycleerde wijnflessen, toiletten die douche- en badwater gebruiken… En wie ervoor kiest om zijn bed een dagje niet te laten opmaken, vult zo een lege brooddoos van een Oostends kindje.”

Een nagelnieuwe kamer in The Ostendian, dat op 27 maart van start gaat. © Buro Bonito

De grootste uitdaging is om relevant te blijven, zegt Xavier. “Onze hotels zijn populair. In Oostende ligt de gemiddelde bezettingsgraad rond 75 procent, elders is dat 60 procent. Oostende is nu immers een stad waar altijd iets te beleven valt, maar ook de rest van de kust is uitgegroeid tot een alle seizoenenbestemming.”

“Airbnb’s hebben amper verplichtingen, terwijl wij – volledig terecht – aan een pak voorwaarden moeten voldoen. Dat moet anders”

En daar spelen de Airbnb’s van deze wereld gretig op in. “Alleen hebben die amper verplichtingen. Terwijl wij, terecht, aan een pak voorwaarden en regels moeten voldoen. In veel buitenlandse steden neemt het bestuur maatregelen om Airbnb aan banden te leggen, dat mag bij ons ook. Al blijven wij wel één grote troef hebben. Bij ons word je door professionals in de watten gelegd, bij Airbnb door iemand die een zijsprongetje maakt.”

Xavier Vercaemst aan de balie van Hotel Andromeda in Oostende. © Joke Couvreur

De komende jaren wil C-Hotels verder uitbreiden. “Op een organische manier”, klinkt het. “We hebben nu een 940-tal kamers, in 2026 willen we de magische kaap van de duizend overschrijden.” En daarvoor kijkt Xavier naar het binnenland. C-Hotels heeft al een participatie in het Roeselare Hotel Mercure.

“Ook aan de kust kunnen er nieuwe projecten uitgerold worden, maar we mikken ook op zakenhotels. Die hebben vandaag een eerder saai imago. Op hotel gaan, moet keer op keer een ervaring zijn. En laat dát nu net een van onze grote troeven zijn. Geen mooier compliment dan gasten die ons – en vooral ons 220-koppig team – zeggen dat het toch zo fijn was. Daar doe je het toch voor?”