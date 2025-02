“We willen mensen een geluksmomentje bezorgen”: Terrest Brewery is de West-Vlaamse Starter van het Jaar

In amper vier jaar tijd heeft Terrest Brewery uit Houthulst zijn plekje in het Belgische bierlandschap meer dan ingepalmd. Vanop de hoevebrouwerij wordt jaarlijks zevenhonderd hectoliter gerstenat de wereld – tot in Canada en Italië – ingestuurd. De komende jaren wil eigenaar en zaakvoerder Valerie Van der Bauwhede doorgroeien naar duizend hectoliter per jaar. “En willen we ook het buitenland verder veroveren”, zegt ze. “Deze erkenning als West-Vlaamse Starter van het Jaar door Unizo motiveert ons alleen nog meer.”

Dat ze op de flanken van de Terrestheuvel in Houthulst bier brouwen, heeft alles te maken met stamvader Johan Van der Bauwhede. “Mijn vader is de definitie van een echte levensgenieter”, glimlacht Valerie (28). “Lekker eten en drinken zit in ons dna. In 2013 besloot papa om bij Syntra West in Roeselare een brouwcursus te volgen en schafte hij zich thuis een eigen brouwinstallatie van vijftig liter aan.”

Na veel trail & error kon hij zijn vrienden en familie een eerste brouwsel serveren. “En dat was écht lekker”, vervolgt Valerie. “In die mate zelfs dat we papa aanspoorden om er iets meer mee te doen. Een opportuniteit in 2018 bracht alles in een stroomversnelling.”

Dat bewuste jaar had de familie de kans om een brouwinstallatie aan te schaffen en de uit de hand gelopen hobby te verankeren. “Mijn vader vroeg me of ik zin had om dit verhaal mee te schrijven. Ik volgde toen nog mijn laatste jaar als student bedrijfsbeheer-marketing, maar had meteen oren naar het voorstel. Zo zag Terrest Brewery het levenslicht en konden we in 2021, hier op de hoeve, beginnen brouwen.”

Verhaal brengen

Valerie zet Terrest dan ook in de markt als Belgian Farm Beers. “We zijn atypisch binnen de sector, want wij bewandelen geen enkel industrieel pad. Zo telen we zelf onze gerst en een deel van onze hop. De korte keten is heel belangrijk bij ons.”

Valerie zelf heeft intussen een diploma fermentatietechnieken op zak en staat als zaakvoerder aan het roer van een bloeiend en stevig schuimend verhaal. “Vandaag brouwen we zevenhonderd hectoliter per jaar, maar we willen doorgroeien naar duizend hectoliter. We hebben momenteel vijf verschillende bieren in onze portefeuille – Terrest Golden Tripel, All Inclusive, Keikoppenbier, Tripel Plukker en Rookop – en lanceren daarnaast regelmatig ook eenmalige bieren.”

Die creaties van Valerie en haar team – sinds een zestal maanden heeft Terrest Brewery met Dion Vandeweghe een eigen meesterbrouwer in dienst – gaan vlot over de toonbank en toog, zo blijkt.

“België is en blijft onze grootste en belangrijkste afzetmarkt, maar we zijn ook actief in Frankrijk, Italië en Canada. De komende jaren willen we het buitenland verder veroveren, maar enkel op een weloverwogen manier. Elke partner met wie we in zee gaan, moet dezelfde normen en waarden uitstralen. Een hart voor de ambacht en zo duurzaam mogelijk willen werken.”

© Unizo

Valerie wil met haar bieren een verhaal vertellen. “Eentje waar de liefde voor ons vak centraal staat en we de klemtoon leggen op de combinatie van landbouw met brouwen. Weet je waar we het meest voldoening uit halen? Wanneer we op café of restaurant iemand van een van onze biertjes zien genieten. Of we onze flesjes in een winkelkar zien liggen. Dáár doen we het voor, om mensen een geluksmomentje te bezorgen.”

Verder groeien

Dat Terrest Brewery zich nu Starter van het Jaar mag noemen, vindt Valerie een hele eer. “Het motiveert ons alleen nog meer om verder te werken”, benadrukt ze. “Het is een erkenning voor de vele tijd en energie die we in dit project investeren. We bevinden ons nog steeds in onze opstartfase, deze titel kan zeker extra naamsbekendheid genereren.”

En wie weet, wordt Terrest Brewery straks ook tot Vlaams Starter van het Jaar verkozen (de verkiezing vindt op donderdag 27 februari plaats, red.). “Dat zou het helemaal afmaken”, glundert Valerie. “Als West-Vlaams laureaat hebben we al een jaar lang gratis Unizo-lidmaatschap op zak, als we de Vlaamse wedstrijd winnen, krijgen we nog eens een jaar lang begeleiding op maat.”

© Kurt Desplenter

De komende jaren wil Valerie Terrest verder laten floreren. “Deuredoen, met de neus richting toekomst. Op bedrijfsvlak hebben we een solide structuur neergezet, daardoor kan ik me nu volop focussen op het sales-verhaal. Vandaag zijn we te vinden in een tweehonderdtal horecazaken en zowat veertig drankenhandels, op dat vlak willen we olievlekgewijs groeien.”

Klinken op moederschap

En welk Terrestje vindt Valerie nu zelf het lekkerst? “Ze hebben allemaal hun eigen unieke eigenschappen”, blijft ze diplomatisch. “Zelf heb ik niet kunnen toosten op onze winst, want eind april verwachten we ons eerste kindje. Maar wanneer ik mama zal geworden zijn, zal ik in de kraamafdeling met een lekkere Terrest Golden Tripel of All Inclusive klinken. Beloofd!”