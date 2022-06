De Fruithoeve is ambassadeur van de actie ‘Ik koop lokaal’in Bredene

Voor de vierde keer ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier verkozen tot ambassadeur. In Bredene ging de eer naar De Fruithoeve van Luc Adriaenssens en Katrien Sys.

Luc en Katrien gingen zo’n 30 jaar geleden met hun hoevewinkel van start. “Mijn vader startte hier ooit een landbouwbedrijf nadat zijn boerderij in Kallo door de uitbreiding van de Antwerpse haven moest verdwijnen. Wij zijn dus de tweede generatie die hier aan akkerbouw doet”, vertelt Luc.

“Aanvankelijk verkochten we hier vooral aardappelen en groenten van eigen kweek. Daaruit is na verloop van tijd een winkel gegroeid op onze boerderij. In de jaren tachtig is er op de boerderij een boomgaard aangelegd. Na enige tijd konden wij zo ook fruit aanbieden”, gaat Katrien verder. “In dezelfde periode werd de appeloogst van een oom van Luc totaal vernield door storm en hagel. Oom Theo bleef niet bij de pakken zitten en besloot om zijn appels te persen. Wij waren een van de eersten waar hij een vaste afzet kon realiseren. Nog altijd staan zijn producten bij ons hoog aangeschreven.”

Lokale producenten

“We maken er ook een erezaak van om zoveel mogelijk lokale producenten een plek te geven in onze winkel”, gaat Luc verder. “Roomijs uit Bredene, eieren van Beirens uit Vlissegem, marsepein van ereburger Anthony Lams, de bieren van brouwerij Betsy,…

De Fruithoeve mag onder meer daarom intussen een begrip genoemd in Bredene. Zeker sinds Luc en Katrien na een grondige renovatie in 2001 een ruim assortiment groenten en fruit, diverse salades en versneden groenten aanbieden. Met als centraal aandachtspunt dat alles zo vers mogelijk moet zijn. (MM)

De Fruithoeve vind je terug in de Klemskerkestraat 100. De (hoeve)winkel is dagelijks open van 8u-12u en van 13u-18u30, behalve op zaterdag wanneer de winkel sluit om 18u. Op zondag kun je bestellen voor 8u en afhalen tussen 9u en 11u. Op donderdag is De Fruithoeve gesloten.