Noord Gasthuis is ‘ik koop lokaal-ambassadeur’ in Adinkerke

Sinds 2009 baten Peter Timmerman (49) en Caroline Delavie (47) hoevewinkel Noord Gasthuis in Adinkerke uit. “We zijn al jaren bekend voor onze aardbeien, maar ons assortiment is met de jaren steeds uitgebreid. Vanaf volgende week kunnen klanten ook zoete kersen komen halen”, vertelt Caroline.

In 1995 ging het koppel aan de slag in de ouderlijke hoeve van Peter met mest- en melkvee. “Omdat de boerderij niet grootschalig genoeg was, gingen we op zoek naar alternatieven. We volgden een cursus rond aardbeienkweek en gingen met die kennis aan de slag. Met een klein hartje probeerden we onze eerste aardbeien aan de man te brengen, gewoon op straat”, gaat Caroline van start. De hoeve is tegenover Plopsaland gelegen, wat natuurlijk een goede uitvalsbasis is. “Toch twijfelden we of die aardbeienverkoop zou aanslaan, maar het bleek een groot succes.”

Echte hoevewinkel

De volgende tien jaar verkochten Peter en Caroline zoveel mogelijk producten, rechtstreeks van het veld. “Zo boden we ook aardappelen en framboosjes aan. Omdat ik nood had aan meer sociaal contact, zeker tijdens de lange wintermaanden, begonnen we een echte hoevewinkel. We bouwden een stal om en breidden langzaamaan ons gamma uit met producten van collega’s. Die samenwerkingen maakt ons beter bestand tegen de concurrentie van grootwarenhuizen.” En zo vind je bij Peter en Caroline vandaag een mooi assortiment aan lokale en seizoensgebonden producten. Daarom werd hoevewinkel Noord Gasthuis onlangs tot de ‘ik koop lokaal-ambassadeur’ van De Panne verkozen, een initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw.

Boerderijsfeer

Caroline: “Onze klanten schreven ons voor dat initiatief in en natuurlijk vinden we de titel heel tof. We hebben nog nooit echt reclame voor onze winkel gemaakt, de mond-tot-mondreclame deed voor ons z’n werk. We hebben klanten die elk jaar terug langskomen voor de aardbeitjes, maar we hebben ook klanten die ons wekelijks een bezoekje brengen. We merken dat zij onze verse producten appreciëren, maar ook blij zijn dat ze door een vast gezicht bediend worden, steeds met een tof babbeltje. Ons cliënteel is vaak al wat ouder, maar we zien ook jonge gezinnen eens stoppen. In de stal staan nog koetjes van een andere boer. Het is dan leuk voor de kindjes om even de boerderijsfeer op te snuiven.”

Peter en Caroline waren al duidelijk voortrekkers van lokale handel, nog voor die houding door de overheid gepromoot werd. “We merken dat corona de lokale handel een boost heeft gegeven, omdat er toen veel meer aandacht voor was. Wij hebben echter altijd al oog gehad voor lokale initiatieven”, besluit Caroline. (LVW)