Gerdy en Evy zijn de vleterse ambassadeur ‘ik koop lokaal’: “We kweken de runderen zelf”

In februari 2022 openden Gerdy Leuridan en Evy Butaye een hoevewinkel waar enkel artisanale producten verkocht worden. Alle runderen worden op de hoeve zelf gekweekt en ook de verwerking gebeurt in hun eigen atelier. De hoevewinkel ‘Aan de Vleterbeke’ werd bekroond met de titel van ‘Ambassadeur 2022 – Ik koop lokaal’ van Vleteren.

Enkele jaren geleden startte Gerdy Leuridan en Evy Butaye met een vakantiewoning. “Op onze hoeve zijn er twee woningen. Uiteindelijk hebben we de stap gezet om een woning om te dopen tot vakantiewoning. We hebben een kleine boerderij en de vakantiewoning was een mooie uitbreiding”, zegt Evy Butaye. “Het is een vakantiewoning voor 10 personen en is voorzien van alle luxe en comfort. Kinderen kunnen zich ten volle uitleven. Ook de hoeve met de vele dieren kunnen ze ontdekken. Later voegden we nog glamping toe aan ons aanbod. Nu staan er op de weide ook vier grote luxe safaritenten.”

De mensen besteden meer aandacht aan de korte keten

Na de vakantiewoning en glamping volgde in februari 2022 de hoevewinkel. “Mijn schoonbroer Arne Leuridan heeft een artisanale beenhouwerij in Watou. Bij hem kunnen we steeds aan verse producten raken. Aangezien mijn man zelf runderen kweekt, leek het ons gepast om een eigen winkeltje te openen op de hoeve zodat we onze eigen producten kunnen aanbieden. Alle runderen worden hier op de hoeve zelf gekweekt. Mijn man staat in voor de verzorging van de dieren. Daarnaast maakt hij ook deel uit van Slagerij Leuridan van zijn broer Arne. Daar wordt het vlees versneden en worden alle bereidingen gemaakt. Zo ook onze charcuterie die we aanbieden. In de hoevewinkel bieden we niet alleen rundvlees aan. Er is ook zuivel van collega-landbouwers, koffie uit Vleteren, streekbieren, charcuterie, ijsjes…”

De hoevewinkel van Gerdy en Evy werden beloond met de titel van ‘Ambassadeur 2022 – Ik koop lokaal’ van Vleteren. “We willen mensen aansporen om lokaal te kopen. We zetten massaal in op korte keten en in de toekomst wordt het assortiment nog uitgebreid. We merken dat mensen stilaan hun weg vinden naar onze hoevewinkel en dat ze ook meer aandacht besteden aan korte keten.”

Webshop

“Mensen die hier bijvoorbeeld biefstuk kopen, merken natuurlijk het verschil in smaak in vergelijking met een biefstuk uit een grootwarenhuis. Ze weten waar het vlees vandaan komt als ze bij ons kopen. De hoevewinkel is er voor de buurtbewoners of andere geïnteresseerde mensen, niet alleen voor onze toeristen. Binnenkort lanceren we ook onze webshop en zullen we de openingsuren uitbreiden. Nu is de hoevewinkel open op donderdag- en vrijdagnamiddag van 15 uur tot 19 uur. Op zaterdag is de winkel open van 10 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.”

Info: www.aandevleterbeke.be