’t Dunehof is ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur in Nieuwpoort

Voor de vierde keer ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier verkozen tot ambassadeur. In Nieuwpoort kroonde hoevewinkel ’t Dunehof zich reeds voor de tweede maal tot ambassadeur van de campagne.

Winkelen bij de lokale handelaar biedt heel wat voordelen: snellere en betere service, persoonlijk contact, jobcreatie, investeren in de Belgische economie en de plaatselijke gemeenschap.

Stemming

Dit voorjaar konden lokale handelaars zich aanmelden om het uithangbord van deze campagne te worden. Zowat 300 winkeliers dienden hun kandidatuur in en voerden de afgelopen weken promotie om hun klanten te overtuigen op hen te stemmen.

Tussen 13 april en 10 mei kon het grote publiek stemmen op hun favoriete lokale winkelier. Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, promotie maken door een foto van de winkelier of een aankoop te delen op Facebook of Instagram. Wie de meeste steun wist te verzamelen, werd zo uiteindelijk tot ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur verkozen voor zijn of haar gemeente.

Familiebedrijf

Amedée Sesier en Steffi Nowé staan sinds 2015 met passie aan het roer van hoevewinkel ’t Dunehof. Een naam met betekenis, want hun boerderij en hoevewinkel zijn gevestigd in kuststad Nieuwpoort, tussen duin en polders.

Het familiebedrijf kent een rijke geschiedenis. Boeren zit in het bloed want reeds vier generaties lang teelt de familie van Amedée hier polderaardappelen, naast andere gewassen zoals graszaad en tarwe.

Rechtstreeks van het veld

Steffi enAmedée:“Onze aardappelen zijn uniek, die typische hardheid en bijzondere smaak, daar kan niets tegenop. De aardappelen werden vroeger verkocht in een loods. Toen de boerderij door ons werd overgenomen, kreeg de verkoopstrategie een nieuw elan.”

“Een gezellige hoevewinkel met een ruim assortiment aan producten zag het licht. Versheid én kwaliteit staan voorop: de producten komen rechtstreeks van het veld of de producent. Waar het kan, gaan we voor 100% West-Vlaams. Onze visie is: koop lokaal!” (PG)