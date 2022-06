Arcis is ambassadeur van ‘Ik koop lokaal Houthulst’

Iris Ramon startte haar geschenkenzaak Arcis amper zes maanden geleden, maar toch werd ze al verkozen tot ambassadeur van de actie ‘Ik koop lokaal’.

Iris Ramon ( 38), gehuwd met Nick Buffel en mama van drie zonen woont al 13 jaar in de Schoolstraat in Houthulst. Haar bedrijf kreeg de naam Arcis gift, prints en more. “ Ik koos voor de naam Arcis omdat de Griekse godin Iris – mijn naam – in de Romeinse myhologie Arcis heet. Naast mijn bijberoep werk ik ook nog in de zorg”, vertelt Iris. “Een quote die mij nauw aan het hart ligt is It feels amazing to be touched by a personal gift from someone who understand your mind and soul. Precies dat brengt mijn bedrijf: geschenken met net dat tikkeltje meer. Voor gepersonaliseerd textiel, pampertaarten, gepersonaliseerde geschenken, bedrukken van logo’s voor zelfstandigen en verenigingen en uiteraard ook voor iets leuks voor zichzelf kunnen mensen hier terecht. Ik vind het geweldig om ambassadeur te mogen zijn van Houthulst voor ‘Ik koop lokaal’. En ik hoop mensen verder aan te kunnen moedigen om bij lokale handelaars te kopen. Ze zijn een voor een uniek en steken hun hart en ziel in hun zaak.” Op de website www.arcisprints.be en via Facebook vind je meer informatie. Je kan ook altijd bij Iris langsgaan in de Schoolstraat 112 in Houthulst. (ACK)