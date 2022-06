Rose Garden verkozen tot Pittemse ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur

De zoektocht naar de lokale ambassadeurs van de campagne ‘Ik koop lokaal’ van de Ondernemerscentrale West-Vlaanderen (OC West) was dit jaar aan zijn vierde editie toe. Het doel is de rol van lokale handelaars te onderstrepen.

Een 300-tal winkeliers uit 57 steden en gemeenten stelden zich kandidaat. Van 13 april tot 10 mei kon het grote publiek stemmen voor hun favoriete handelaar via www.ikkooplokaal.be of konden ze stoefen met hun favoriet door foto’s te posten op Facebook of Instagram. Op 2 juni werd per gemeente de ambassadeur bekendgemaakt en voor Pittem bleek Rose Garden het meeste stemmen te hebben behaald.

“Ik kreeg een mail over de campagne van OC West via de gemeente en ik moet toegeven dat ik mij er wel kon in vinden”, vertelt zaakvoerder Isabel Dobbels blij. “Ik had geen hoge verwachtingen, maar ik heb hier toch wel wat ruchtbaarheid aan gegeven via een tekstje in mijn eigen stijl op mijn Facebookpagina, omdat ik de campagne echt wel goed en belangrijk vind.”

Goede service

“Het is belangrijk om de lokale kleine winkels te promoten omdat zij de basis vormen voor een bloeiend dorpsleven en zorgen voor sfeer en levendigheid in de gemeente. De persoonlijke benadering en de goede service bieden vaak een meerwaarde voor de klant. Ik ben uiteraard heel blij met de titel van ambassadeur voor Pittem en bijbehorende trofee, maar ik wil deze vooral delen met alle Pittemse winkeliers en ondernemers. We zijn samen sterk in ons bruisend, bijzonder b(l)oeiend en buitengewoon Pittem.”

“Of ik een idee heb waarom ik als winnaar uit de bus kwam? Ik denk dat we toch wel een vaste waarde zijn in de gemeente en dat we steeds inzetten op het bieden van kwaliteit zeker een rol gespeeld heeft. Mijn schoonouders zijn 55 jaar geleden met de zaak gestart en zelf sta ik sinds 25 jaar in de winkel. Daarbij komt nog dat we ook een eigen bloemenkwekerij hebben, waar mijn man Kurt en zoon Matice hun hart en ziel in leggen. Doordat ze naar de bloemenmarkt gaan met onze eigen bloemen brengen ze andere mee voor de winkel en kunnen we dus steeds dagverse bloemen aanbieden.” (JG)