Brand? De bluswagen komt wellicht van hier: Vanassche Firefighting Engineering werkt voor elke brandweerzone van ons land

Dezer dagen blazen alle brandweerkorpsen van ons land verzamelen om Sint-Barbara te vieren. De patroonheilige wordt ook bij Vanassche Firefighting Engineering in de Harelbeekse deelgemeente Hulste hoog in het vaandel gedragen, want het familiebedrijf werkt met alle brandweerzones van ons land samen. “Onze voertuigen en materiaal worden gebruikt om mensenlevens te redden. Die verantwoordelijkheid nemen we zéér serieus.”

De naam Vanassche is een naam als een klok in de brandweersector. De fundamenten werden in 1952 door Pol Vanassche en zijn echtgenote Alice Messiaen gelegd toen ze op de huidige locatie langs de drukke Brugsesteenweg een garage oprichtten. Drie generaties later is het familiebedrijf dé Belgische referentie wanneer het over de constructie van brandweerwagens gaat.

“Mijn vader importeerde in 1957 zijn eerste tweedehandse vrachtwagens en brandweerwagens vanuit Duitsland”, legt Jan Vanassche (71) uit, geruggensteund door marketingverantwoordelijke Luc Cooreman (45). Hij staat vandaag, samen met zijn zoon Kurt (44) aan het roer van de onderneming. “Vader Pol leverde zijn allereerste brandweerwagen aan het vrijwilligerskorps van Hulste, waar hij ook zelf deel van uitmaakte.”

Het bleek de start van een ongezien succesverhaal, want anno 2024 – 72 jaar na de opstart – rollen er jaarlijks tussen de veertig en vijftig tankwagens, autopompen, industriële brandweerwagens en op maat gemaakte hulp- en interventievoertuigen van de spreekwoordelijke band.

“We hebben in ons team ook een achttal mensen die zelf bij een brandweerkorps aan de slag zijn” – Jan Vannasche

“Wij focussen op drie peilers: het bouwen van allerhande brandweervoertuigen, de toelevering van alle mogelijke middelen die tijdens een interventie nodig kunnen zijn en service. Daarvoor hebben we in 2000 Vanassche Services in het leven geroepen, onze afdeling die zich louter om onderhoud en herstellingen bekommert.”

Jan Vanassche en Luc Cooreman. © Frank Meurisse

In het Vanassche-gamma zitten zowat alle standaard-brandweerwagens, maar ook zogenaamde special projects zijn mogelijk. “Denk aan duikerswagens, een ventilatiecontainer of MUG-voertuigen. Wij nemen elke uitdaging met beide handen aan.”

Sérieux

Alle 34 hulpverleningszones van ons land steken bij Vanassche in het klantenbestand. “Je kan onze voertuigen letterlijk overal aan het werk zien. Maar ook grote industriële bedrijven zoals BASF en Arcelor-Mittal kloppen regelmatig bij ons aan, net als Defensie. Zij hebben immers een eigen brandweerdienst.”

Ook de federale politie doet regelmatig beroep op de diensten van het 65-koppige team van Jan en Kurt Vanassche. “Voor hen bouwen we onder andere interventievoertuigen voor de speciale eenheden. We focussen bewust op de binnenlandse markt. Een stabiele omgeving waar we een goeie reputatie hebben én een sterk netwerk hebben.”

‘Stamvader’ Pol Vanassche bij de allereerste brandweerwagen die het bedrijf leverde, aan het brandweerkorps van Hulste. © Vanassche Firefighting Engineering

“Maar hoe groot of klein een order ook is, we nemen elke opdracht met een even grote sérieux aan. Onze voertuigen en bijhorend materiaal worden immers gebruikt in crisissituaties en kunnen mensenlevens redden. Met die verantwoordelijkheid springen we niet licht om. Integendeel.”

“Het doet ons nog altijd iets wanneer we onze voertuigen aan het werk zien. We weten dat ze stuk voor stuk in kritieke situaties zullen ingezet worden en het verschil kunnen maken” – Jan Vanassche

In de ateliers, die in 2021 een forse update kregen, zijn echte vaklui aan de slag, klinkt het. “We beoefenen nog een pure ambacht. Eigenlijk is een brandweerwagen monteren een complexe puzzel die je tot in het kleinste detail minutieus moet leggen.”

“Onze troeven? Kwaliteit, service en jarenlange knowhow. We hebben heel veel kennis in huis, zowel op vlak van R&D, montage, metaalwerk, elektriciteit als elektronica. We hebben zelfs onze eigen lakkerij. Dat zorgt ervoor dat we het volledige productieproces in eigen huis kunnen houden.”

“We gaan ook constant op zoek naar innovaties. Zo hebben we een eigen systeem ontwikkeld waarbij we onze voertuigen vanop afstand kunnen monitoren. Op die manier houden we de vinger aan de pols en ontzorgen we onze klanten.”

Groot respect

De afgelopen decennia reden honderden, brandweerwagens de poorten bij Vanassche uit. “Het doet ons nog altijd iets wanneer we ze aan het werk zien”, straalt Jan. “We weten dat ze stuk voor stuk in kritieke situaties zullen ingezet worden en het verschil kunnen maken.”

Een beeld uit de oude doos. © Vanassche Firefighting Engineering

“Ons respect voor brandweerlui – en bij uitbreiding alle hulpverleners – is onmetelijk groot. We hebben in ons team ook een achttal mensen die zelf bij een brandweerkorps aan de slag zijn. Een duidelijke meerwaarde voor ons bedrijf, want zij weten als geen ander wat er in de kazernes leeft.”

De komende jaren wil Vanassche Firefighting Engineering gestaag verder groeien. “Vandaag zitten al onze activiteiten onder één dak en kunnen we erg snel schakelen. In de toekomst willen we de uitgelezen partner blijven waar brandweerzones met al hun vragen kunnen aankloppen. Er mee voor zorgen dat zij die alles op het spel zetten om mensen te helpen doeltreffend en in alle veiligheid kunnen werken, dát is onze grote missie.”

Luc Cooreman en Jan Vanassche. © Frank Meurisse