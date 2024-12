Veel talent van eigen bodem op Filmfestival Oostende

Van vrijdag 31 januari tot zaterdag 8 februari 2025 vindt het Filmfestival Oostende (FFO) opnieuw plaats. Daarbij serveren ze een mooie selectie van films en reeksen van eigen bodem. Wij geven een overzicht.

Na een succesvolle editie begin dit jaar, keert het Filmfestival eind januari opnieuw terug. Niemand minder dan Charlotte Vandermeersch is de master van dienst, en ook in de openingsfilm zien we een topactrice terug. Veerle Baetens schittert immers in Comeback, aan de zijde van haar dochter en Gorik van Oudheusden, die we vooral kennen als rapper Zwangere Guy.

Eerder raakte ook al bekend dat Soft Leaves er in première gaat. Deze film vertelt het verhaal van de elfjarige Yuna, die samen woont met haar vader Julien (Geert Van Rampelberg), maar wiens leven plots helemaal op haar kop wordt gezet.

Uitkijken doen we ook naar Like They Walk On The Moon, een concertfilm en docu in één, waarbij Wim Opbrouck een heuse orgelsymfonie op poten wil zetten op een zandbank voor Koksijde.

Peter Van den Begin speelt een man met een uitzonderlijke gave in Dood Spoor. © Streamz

Verder raakte nu ook bekend dat er ook drie gloednieuwe releases worden voorgesteld: een spannende misdaadreeks met een hoek af (Dood Spoor), een hoopvol verhaal van een groep Brusselse vrienden (Putain) en een internationale nagelbijter over georganiseerde misdaad in de haven van Rotterdam (Safe Harbor).

Verder is er met A Hiphop Minute een boeiende docu over de golden age van hiphop, terwijl Eddy dan weer een intieme inkijk geeft in het leven van wielericoon Eddy Merckx.

Ook enkele internationale producties hebben een Belgisch tintje. Zo vertelt Traffic het aangrijpende verhaal van een Roemeens koppel dat naar België verhuist, maar betrokken raakt bij een kunstroof. In Mexico 86 van de Belgisch-Guatemalteekse regisseur César Diaz het verhaal van een jonge vrouw die in 1976 moet vluchten voor de militaire dictatuur. Zijn debuut was in 2019 de Belgische inzending voor de Oscars.

En in Mr. K zien we een goochelaar verdwalen in een gigantisch hotel, met daarbij ook Sam Louwyck in een hoofdrol.

De ticketverkoop start op vrijdag 20 december. Alle info opwww.filmfestivaloostende.be.