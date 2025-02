Wim Opbrouck met de kano naar eigen première

Opmerkelijk beeld vanavond tijdens het Filmfestival in Oostende. Wim Opbrouck voorzag origineel vervoer voor de première van de film die hij draaide met Frederik Carbon.

Vanavond ging in Kinepolis Oostende de film ‘Like They Walk on the Moon’ in première, de langverwachte film van het IOBZ of Instituut van de Betovering der Zeeën. Daarvoor sloeg acteur, theatermaker en muzikant Wim Opbrouck de handen in elkaar met regisseur Frederik Carbon. De twee voerden een creatief onderzoek naar de mogelijkheid om een symfonisch orkest op een zandbank te krijgen.

Lees hier het interview met Wim over de film.

Om de première wat extra luister te geven, kwamen Wim en Frederik afgezakt in een auto met een kano op het dak, een knipoog naar een scène uit de film.

Opbrouck pakt nog meer uit dit weekend. Zo liet hij een walvis van 16 meter ‘aanspoelen’ aan Kursaal Oostende, voor het project ‘Wij Zijn de Walvis’, dat zondagmiddag wordt voorgesteld.