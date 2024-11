Charlotte Vandermeersch is master van 17de Filmfestival Oostende: thema ‘Super Natural’ en opvallende filmkeuze

Actrice en regisseur Charlotte Vandermeersch is de master van het 17de Filmfestival Oostende. Ze kiest als thema ‘Super Natural’ en presenteert acht films. Van 31 januari tot 8 februari worden om en bij de 40.000 bezoekers verwacht, terwijl ook de Jamies en de Ensors de vaste awards blijven.

Charlotte Vandermeersch (41) is bekend van theater, film en televisie. Ze speelde onder meer in de films Loft, Turquaze, Belgica, De Premier. Verder was ze te zien in reeksen Salamander, Wat Als ?, Het is ingewikkeld en Juliet. Ze verraste in 2021 als regisseur samen met haar man en cineast Felix van Groeningen met een prachtige verfilming van ‘De Acht Bergen’. Ze was de voorbije jaren meermaals te gast op het Filmfestival Oostende.

Directeur Peter Craeymeersch legt uit: “Ze is een grand dame van de audiovisuele sector. Ze is een creatieve duizendpoot die jonge makers en het publiek inspireert.“

Zelf was Charlotte ook verrast. “Ik stond in de IKEA en had een glas vast toen directeur Peter Craeymeersch me belde. Ik vroeg hem of hij juist verbonden was en mijn hart maakte een klein sprongetje. Het was ontroerend dat ze vonden dat ik de gastvrouw mag zijn van het filmfestival. Vanuit die verwondering ben ik er in gesprongen.”

8 films in Masterselectie

Als master koos ze ‘super natural’. “Ik vind dat mijn hoofd mijn fantasie opentrekt. We zitten aan zee en de natuur speelt hier een belangrijke rol. Als natuur en cultuur elkaar tegenkomen, dat is de mens tegenover natuur en dat boeit me het meest. Ik wil het ook graag hebben over intuïtie. Bij de meeste films van mijn selectie is er een serieuze hoek af. ‘Forrest Gump’ is hartverwarmend en bijna naïef. Bij andere films is er horror of iets dat het rationele denken overstijgt. Een film als ‘Embrece of the Serpent’ probeert de mens zich te verhouden tot de niet te vatten kracht van de natuur.”

In haar selecte wordt ook opnieuw ‘Un prophète’ getoond. Charlotte Vandermeersch ziet het helemaal zitten om tien dagen ondergedompeld te worden. “Ik heb een sleutelfunctie tussen het festival en de gasten en het publiek. Ik wil graag mensen verwelkomen, de inhoud van het festival naar buiten vertalen en zorgen dat het een feest wordt.”

Premières

“Er zijn nu al drie wereldpremières. Ik raad ook aan dat alle Oostendenaars de film van Frederik Carbon en Wim Opbrouck zien. Het is een opvallende queeste waarbij hij het Brussels Philharmonic Orchestra op een zandbank zet voor de kust en een klassiek werk laat spelen. Het is een onwaarschijnlijke tocht en een portret van Wim geworden”, zegt Peter Craeymeersch.

De (Vlaamse) openingsfilm ‘Comeback’ (met Veerle Baetens, haar dochter en Zwangere Guy) is nu al in drie zalen uitverkocht en er komt een extra vertoning in De Grote Post. Verder is er de première van ‘Soft Leaves’ van Miwako Van Weyenberg over een meisje dat op zoek gaat naar haar identiteit.

Peter Craeymeersch wil van het Filmfestival nog meer een stadsfestival maken. “We zijn actief tijdens Theater aan Zee en hebben tijdens het jaar ‘Meet The Masters’. We willen nog meer aanwezig zijn op verschillende plaatsen in de stad.”

Concert op de Noordzee

“Ik ben producent van allerlei vermakelijkheden in theater, op tv en in film. Dit is de eerste film van ons productiehuis”, zegt Wim Opbrouck over ‘Like They Walk On The Moon’, met zijn Instituut voor Onderzoek van de Betovering van de Zee. “Ik wou een verhaal maken dat tot de verbeelding sprak en zich afspeelde op onze elfde provincie. Eén van de onderzoeken tijdens de expeditie was of het mogelijk was om de derde symfonie van Camille Saint-Saëns konden uitvoeren op een zandbank op één van de weinige momenten dat die droog komt te liggen. Het is een soort nutteloze actie, een landing met muzikanten en wetenschappers. Of het lukte, moeten de mensen ontdekken tijdens de film.”

Jamies en Ensors

De Jamies (prijzen voor content creators op YouTube, Instagram of TikTok, red.) worden als Vlaamse online video-awards al voor de vijfde keer uitgereikt. Dat vindt plaats in De Grote Post op 6 februari. De community wordt groter want al 10.000 fans stuurden hun favorieten in voor zeventien categorieën.

De Vlaamse filmprijzen worden op vrijdag 7 februari uitgereikt. De stemprocedure die de voorbije jaren fel ter discussie stond, werd bijgestuurd. In de tweede ronde stemmen de vakgroepen over hun Ensors terwijl de voltallige Ensor Academie blijft beslissen over zes ‘best of’-prijzen. Met wat geluk worden de prijzen toegekend aan mannen én vrouwen en overschaduwt de kritiek op de genderneutrale filmprijzen de prijsuitreiking niet.