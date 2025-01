Vijf West-Vlamingen om in de gaten te houden op het Filmfestival van Oostende

Vanavond wordt de aftrap gegeven voor het 17de Filmfestival van Oostende, met de openingsfilm ‘Comeback’. Ook dit jaar krijgen we een indrukwekkend lijstje films en series voorgeschoteld. Wij lijsten eens op welke West-Vlamingen je aan het werk kan zien in de kuststad.

Het Filmfestival van Oostende pakt opnieuw uit met een stevige affiche, met master Charlotte Vandermeersch. Zij koos voor het thema ‘Supernatural’, waarbij ook nieuw en jong talent de kans krijgt.

Lees hier het interview met Charlotte Vandermeersch.

Als vanouds zijn er een pak nationale en internationale avant-premières die mee het programma spekken van meer dan 100 films, series, evenementen, talks en masterclasses. Daarnaast is het ook uitkijken naar De Jamies: de online video awards, alsook De Ensors, de Vlaamse televisie- en filmprijzen.

Heel wat schoon volk dus te spotten in Oostende. Wij pikken er vijf West-Vlaamse projecten uit die je niet mag missen.

1. Like They Walk on the Moon

Wim Opbrouck heeft jaren gewerkt aan de film. © GF

Hoeven we deze film nog voor te stellen? Acteur, theatermaker en muzikant Wim Opbrouck vatte jaren geleden het idee op om een symfonisch orkest te laten spelen op een zandbank voor onze kust. In deze film – dat als werktitel De Elfde Provincie had – onderzoekt hij op een creatieve manier de mogelijkheden, waarbij ook het economische aspect van onze Noordzee nooit veraf is. Een persoonlijke favoriet van Peter Craeymeersch, een van de drijvende krachten achter het Filmfestival. De film, wat uiteindelijk een logistiek huzarenstukje is geworden, werd geregisseerd door Frederik Carbon.

Waar en wanneer? De film speelt in twee zalen op zaterdag 1 februari in Kinepolis Oostende en op woensdag 5 en vrijdag 7 februari in De Grote Post. Info en tickets vind je hier.

2. Mr. K

In de film zien we Crispin Glover die in een wel heel vreemd hotel terechtkwam. © GF

Misschien wel een van de opmerkelijkste films op het festival. In ‘Mr. K’ belandt een goochelaar (Crispin Glover) in een kafkaiaanse nachtmerrie. Na een overnachting in een gigantisch hotel raakt hij ‘s morgens de uitgang kwijt en dwaalt hij door een eindeloos labyrint van gangen en kamers. Onderweg ontmoet hij enkele vreemde bewoners, onder hen ook Belgische topacteurs Barbara Sarafian, Sam Louwyck (met roots in Oostende, red.) en Yassine Ouaich. Allen hebben ze zich achteloos neergelegd bij de absurditeit van hun bestaan.

Waar en wanneer? ‘Mr. K’ speelt op zaterdag 1, woensdag 5 en vrijdag 7 februari in Kinepolis Oostende. Enkel die laatste is nog niet uitverkocht. Tickets en info vind je hier.

3. Dag Vreemde Man

De docu kreeg een nieuwe twist door Zouzou Ben Chikha. © GF

Als kind van een Belgische moeder en een Marokkaanse vader groeide Younes op tussen twee culturen. Nu is Younes 32 jaar en probeert hij nog steeds zijn plek te vinden tussen deze twee werelden.

Zijn oplossing? Een documentaire. Younes rijdt heel België en Marokko rond om te gaan praten met de meest uiteenlopende mensen: van rappende oma’s en Marokkaanse metalheads tot Vlaamse extremisten. Wanneer hij in gesprek gaat met acteur Zouzou Ben Chikha, krijgt hij plots de vragen voorgelegd die hij zichzelf nooit durfde stellen. Het leidt tot een diepgaand gesprek met een documentaire op de achtergrond. Of omgekeerd. Het hangt er maar vanaf hoe je de dingen bekijkt.

Waar en wanneer? De eerste twee afleveringen kan je in première ontdekken in De Grote Post op maandag 3 februari om 17 uur. Tickets en info vind je hier.

4. Peaks of Friendship

In deze kortfilm van de Oostendse filmmaker Klaas Backers proberen twee jeugdvrienden, Dietrich en Sebastiaan, de Mont Blanc te beklimmen, de hoogste berg van de Alpen. Terwijl ze strijd leveren tegen gevaarlijke paden, onvoorspelbaar weer en fysieke uitputting, ontdekken ze de kracht van hun vriendschap. Eerder al maakte Backers indruk met een film over Matthieu Bonne.

Waar en wanneer? ‘Peaks of Friendship’ speelt op woensdag 5 februari om 16.45 uur in Kinepolis Oostende, als voorprogramma van ‘Fiore mio’ van regisseur Paolo Cognetti, waarmee Charlotte Vandermeersch de film ‘Twee Bergen’ draaide. Tickets en info vind je hier.

5. 2050

Eric Goens pakt uit met een klimaatdocu. © GF

Het jaar 2050 wordt volgens klimaatwetenschappers een kantelpunt in de geschiedenis van onze planeet. Terwijl het zeewater langzaam maar zeker opwarmt, smelt het ijs op Antarctica zienderogen. ‘2050’ brengt niet alleen het verhaal van moderne klimaatwetenschappers op de Prinses Elisabethbasis, maar katapulteert de kijker ook terug naar het jaar 1898, toen de Belgische ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache met zijn schip Belgica de allereerste overwinteringsmissie naar de Zuidpool leidde.

Eric Goens, bekend van televisieprogramma’s als ‘Het huis’ en ‘Het conclaaf’, maakt met ‘2050’ furore als internationale filmmaker. Samen met zijn crew trotseerde hij temperaturen tot wel -30°C om prachtige beelden te filmen van een ijzig landschap dat wordt bedreigd door het veranderende klimaat.

Waar en wanneer? ‘2050’ speelt op zaterdag 8 februari in twee zalen in Kinepolis Oostende. Tickets en info vind je hier.