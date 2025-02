Filmfestival trekt brede groep vrijwilligers aan: “Dit is een unieke ervaring”

Filmfestival Oostende wordt mee mogelijk gemaakt door de inzet van een honderdtal vrijwilligers. Naast drie vaste medewerkers en twintig tijdelijke krachten (onder meer vanuit Toerisme Oostende) zorgen zij er voor dat het vlot loopt. Vier van hen getuigen: “Dit is een unieke ervaring waarvoor we graag tijd maken.”

“Een drietal jaar geleden zochten ze vrijwilligers. Ik kon aan de slag als chauffeur”, zegt Davy Dumarey (32). Hij woont in Bredene, is brandweerman in Gent maar neemt graag vakantie om erbij te zijn: “Door vakantie te nemen of shiften te verplaatsen, kan ik hier zes dagen meehelpen. Ik breng mensen van en naar het festival vanuit hun hotel of restaurant. Er zijn ook ritten naar de luchthavens van Zaventem, Schiphol en Rijsel. Ik vervoer ze ook naar de sterlegging op de Zeedijk. De rode lopers zijn best hectisch, maar er waren nog nooit problemen. Het is een afwisselende taak die me ook een kijkje achter de schermen gunt. Sam Heughan, Wim Willaert en Charlotte Vandermeersch namen al plaats in de auto.” Hij wijst op de aangename aspecten van zijn job: “Het is plezant om erbij te zijn en ik mag met de nieuwste BMW rijden.”

Jurybegeleider Louis

Louis Vermaut (24) heeft als grote filmfan de geknipte job: “Een aantal jaar geleden zochten ze mensen voor het preselectieteam om tussen september en december films te bekijken. We quoteren die en maken een korte inhoud die in de brochure komt. Ik begeleid ook de publieksjury met voorzitter Cindy Godefroi. Die filmfans zien tien films en ik moet zorgen dat ze op tijd zijn. Ik voel me soms een beetje de moederkip die moet zorgen dat haar kuikentjes mee zijn. (lacht) Nadien bespreken we de films en op het einde van de week krijgt de beste een prijs.” Louis is tevreden: “Ik zie films die ik anders nooit zou zien en kan er met andere filmliefhebbers in debat over gaan. Ik zou dit graag volgend jaar opnieuw doen, maar ik moet nog zien of dat met mijn nieuwe werkgever haalbaar is.”

BV’s interviewen

Vriendinnen Kjenta Beda (23) en Meron De Smidt (20) studeren Media en Entertainment Business aan de Thomas Morehogeschool: “We hebben net twee lesvrije weken.” Kjenta: “Ik heb me ingeschreven omdat ik veel wil bijleren en dit een unieke kans is. Ik heb ook meteen Meron aangesproken.” Het Filmfestival gaf hen een ideale rol. “We verzorgen de sociale media van het festival. Het ligt in het verlengde van onze studies. We gaan als reporter op pad om de BV’s te interviewen. Onze filmpjes zijn te zien op TikTok en Instagram. We leren dus veel bij en worden hier goed ondersteund. Het is een ideale kans en unieke ervaring.” De vriendinnen zijn trots op hun parcours. Kjenta: “Vooral Veerle Baetens blijft me bij want als 12-jarige zag ik The Broken Circle Breakdown. Ze maakte toen grote indruk op mij. Dat werd na haar regiedebuut Het Smelt alleen maar bevestigd. Zij heeft er voor gezorgd dat ik ook zelf film wilde maken. Toen Veerle Baetens voor me zat voor het interview was het toch wel een full circle moment.”

Een beetje vakantie

De taken zijn verdeeld: Kjenta staat achter de camera en Meron interviewt. “Gorik Van Oudheusden, bekend als Zwangere Guy en die meespeelt in de openingsfilm Comeback, heeft op mij de grootste indruk gemaakt. Ik ben al jaren fan van zijn muziek. Hij was erg aardig en gaf zijn volle medewerking voor ons interview”, zegt Meron. De studentes vervolgen: “We waren ook op de party na de openingsavond. Maar eigenlijk is dit hele festival een unieke ervaring die we meteen kunnen opnemen in onze portfolio. Onze video met Veerle Baetens haalde 70.000 views. We zijn er volgend jaar graag weer bij want het filmfestival in Oostende is toch ook een beetje vakantie.” De vier vrijwilligers zijn unaniem: “Er is een vergoeding van 25 euro per dag maar dat is niet de reden waarom we meewerken. Het is gewoon een unieke ervaring.”

