Filmfestival Oostende onthult ster voor scenariste Malin-Sarah Gozin

Op de Zeedijk ter hoogte van de Kemmelbergstraat werd de derde ster van dit filmfestival onthuld. Scenariste Malin-Sarah Gozin kreeg die naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Dood Spoor’.

Malin-Sarah Gozin schreef eerder de succesvolle reeksen Clan en Tabula Rasa en regisseerde de nieuwe Vlaamse tragikomische thriller ‘Dood Spoor’ met Peter Van den Begin, Gene Bervoets, Sien Eggers en West-Vlamingen Zouzou ben Chika en Isabelle Van Hecke. De laudatio voor de regisseur was van Peter Van den Begin. Filmfestival toonde de film in avant-première, vanaf 11 februari is die te zien op Streamz en later als reeks op Play4.