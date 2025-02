Ook ondernemers spelen in op Filmfestival Oostende: “Filmquiz voor vast publiek en filmfans”

In de kroeg De Zeegeuzen organiseerde uitbater Thibault Marchand opnieuw een filmquiz. De deelnemers zijn blij met de uitdaging en dit jaar kreeg hij ook medewerking van het Filmfestival Oostende.

“In de rustige maanden, van september tot december en van februari tot mei, organiseer ik op woensdagavond mijn pubquiz”, zegt Thibault Marchand, uitbater van de bruine kroeg De Zeegeuzen in de Kapucijnenstraat in Oostende. “Dat doe ik nu al vier seizoenen volgens een vast stramien. Er zijn 25 gewone vragen, tien muziekfragmenten en een fotoronde. Er is een open vraag en een bonusvraag. De deelnemers krijgen alles op waterproofpapier, want we spelen in een pub en er valt al eens een glas om.”

Filmquiz

De quiz krijgt nu al voor de derde keer een speciale vertoning: tijdens het filmfestival wordt het een filmquiz waar de vaste spelers en filmfanaten op afkomen. Thibault is lovend: “Dit jaar kregen we medewerking van het filmfestival voor de bekendmaking en bij het bedenken van de vragen. De vaste prijs, een fles in samenwerking met een van mijn leveranciers, blijft behouden. Maar dit jaar krijgt de winnaar ook tickets, opnieuw met dank aan het filmfestival.”

Thibault blijkt een vlotte en rechtvaardige quizmaster en duidt bij de fotoronde nog extra de vragen. “Iedereen kent de spelregels, hé. Geen goede of foute antwoorden roepen en groepjes mogen onderling niet samenwerken. Geen gsm’s, noch in de zaal, noch tijdens de toiletpauze. En als ik een scherm zie oplichten dan worden onmiddellijk punten afgetrokken.”

De groepjes verbeteren elkaars antwoorden. Een ploeg echte filmfans won de quiz, gevolgd door de Cobbies. De AA’s werden derde, gevolgd door ’t Ostends Rijk.

Positieve reacties

“Wij zijn elke week op post voor de quiz. We winnen heel vaak en haalden ook vorig jaar de wisselbeker binnen”, zeggen collega’s Jimmy Bauwens, Bram Opsomer en Niels Wallaeys. Hun groepje Athena Alcoholisten, in het quizcircuit bekend als de AA’s, wil ook voor deze speciale editie goed scoren. “We hebben ons niet speciaal voorbereid, maar weten wel dat de vragen divers en pittig kunnen zijn.”

Ook vriendinnen Angie Vyvey, Kato Degraeuwe en Lisa Pister nemen deel als ’t Ostends Rijk. “Ook wij zijn vaste quizzers en vinden deze editie naar aanleiding van het filmfestival best leuk. Vorig jaar namen we ook al deel. We hebben vooraf een en ander opgezocht rond de Oscarwinnaars, maar zijn er wel laat aan begonnen.” Uiteindelijk eindigden ze vierde, al bij al een mooie prestatie.