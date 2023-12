Filmfest Oostende, Skunk en Amenra veilen exclusief VIP-pakket voor De Warmste Week

De Warmste Week staat dit jaar in het teken van ‘opgroeien zonder zorgen’, wat helemaal in lijn ligt met de film ‘Skunk’, dat gebaseerd is op het boek van Geert Taghon over zijn ervaringen in de forensische jeugdpsychiatrie. De film volgt Liam, een verwaarloosde tienerjongen, die opgroeit in een gezin waar drugs en geweld de hoofdrol spelen. De zanger van Amenra, Colin Van Eeckhout, speelt de rol van de vader en zijn band verzorgde de muziek van de film die zijn Belgische première zal beleven op Filmfestival Oostende.

Je kan nu bieden op het exclusieve VIP-pakket op zondag 28 januari tijdens Filmfestival Oostende 2024. Het pakket omvat onder andere: de filmvertoning ‘Skunk’ met aansluitend panelgesprek, een akoestisch concert van Amenra met Meet & Greet, een luxe hotelovernachting voor twee aan zee, een Rest’O cheque aangeboden van 100 euro, leuke goodies, een gesigneerd exemplaar van het boek van Geert Taghon, dvd’s van Koen Mortiers eerdere filmwerk en een goodiebag van ‘Draag de Jeugdzorg’.

Met dit initiatief willen FFO & Skunk niet enkel geld inzamelen ter ondersteuning van organisaties die streven voor een warme thuis voor elk kind, maar vooral ook het thema in de kijker zetten.. De kernboodschap van het boek en film is dat er meer hulp en ondersteuning voor jongeren en hun gezin moet zijn ten voordele van onze hele samenleving.