Filmfestival Oostende lost eerste titels: “Sterk programma vol talent van eigen bodem”

Filmfestival Oostende (FFO), dat plaatsvindt van 26 januari tot 3 februari, heeft zijn eerste titels onthuld. Naast de wereldpremière van ‘Holy Rosita’ van Wannes Destoop prijkt ook Koen Mortiers vierde langspeler ‘Skunk’ op het festivalprogramma. Die film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Geert Taghon over zijn jarenlange ervaringen in de forensische jeugdpsychiatrie. De film volgt Liam (Thibaud Dooms), een verwaarloosde tienerjongen, die opgroeit in een context van drugs en geweld.

Sterk aanbod

Ook ‘The Couple Next Door’, de internationale reeks van Vlaamse regisseur Dries Vos, staat op het programma. De documentaires ‘Here I Go’, ‘8 Islands’, ‘Rock’n’Roll Godverdomme’ en ‘Thank God for the Gift’ brengen boeiende portretten van bekende en minder bekende Vlamingen.

“We hebben opnieuw sterk programma doordrenkt van het talent van eigen bodem. We zijn trots dat we naast ‘Holy Rosita’ en ‘The Couple Next Door’ ook Koen Mortiers ‘Skunk’ aan ons programma kunnen toevoegen. Drie uiteenlopende projecten die de verscheidenheid en kwaliteit binnen ons audiovisueel landschap uitdragen”, aldus de organisatie.

De master van het zestiende FFO is Gene Bervoets, het thema is ‘Rebel, sans Gene: Come as you are’.